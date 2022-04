Aktualne evropske prvakinje naslednja ovira med rokometno elito

Spomin na prvi dvoboj slovenskih in norveških prvakinj v Stožicah. Krimovke so v prvem polčasu vodile že z deset golov, v nadaljevanju pa se je zgodil popoln rezultatski zasuk in zmaga je odšla v Skandinavijo.

Krimovke so se z Norvežankami v tej sezoni dvakrat že pomerile. V skupinskem delu so najprej zabeležile tesen poraz na domačem parketu, prekratke so bile le za gol (26:27).

Krimovke so se prebile med osem najboljših ekip v najbolj prestižnem klubskem tekmovanju na stari celini, ki so ga že osvojile v letih 2001 in 2003.

Takrat je bila v modrem dresu najbolj razpoložena Tjaša Stanko, ki je dosegla šest golov, v vratih pa se je z 18 obrambami izkazala Barbara Arenhart. Izbranke Nataše Derepasko so nato na gostovanju klonile z višjo razliko (20:37), Katarina Krpež-Šlezak pa je zabila sedem golov. "Zasluženo smo med najboljšimi osmimi ekipami v Evropi in vsekakor se nočemo ustaviti pri tem. Že takoj ob preboju v četrtfinale smo se začeli ukvarjati z Vipersom," pred nadaljevanjem evropske poti pravi trenerka Krima Mercatorja Natalija Derepasko, ki se je na vročo trenersko klop Krima Mercatorja usedla prav pred tekmo z Norvežankami. Ljubljančanke so takrat pod vodstvom 48-letne Ukrajinke s slovenskim potnim listom po spodbudni predstavi v prvem polčasu in vodstvu z devetimi goli povsem popustile in proti tekmicam iz norveškega Kristiansanda doživele nov poraz. "Za nas je prvi polčas tekme v Ljubljani pravo opozorilo. Še dobro pomnimo tisti zaostanek desetih golov, ki smo ga v drugem polčasu uspešno nižale, na koncu pa celo zmagale. A, kot pravim, opozorilo je vzeto na znanje," je za uradno spletno stran kluba s severa Evrope dejala veteranka Katrine Lunde, ki je pred nekaj dnevi slavila 42. rojstni dan, a še kar vztraja v vratih norveške ekipe iz predmestja Osla.

Krimovke zahtevna evropska izpita čakata v maju. Če jim uspe "preskočiti" aktualne evropske prvakinje, si bodo zagotovile vstopnico za zaključni turnir najboljše četverice, ki bo v tej sezoni potekal v Budimpešti.