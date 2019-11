Aktualne prvakinje prevelik zalogaj, Slovenke izgubile proti Francozinjam

Že pred zadnjim preizkusom je slovenski selektor Bregar napovedal, da bo proti slovitim tekmicam odpočil nekatere ključne igralke, obenem pa priložnost namenil mlajšim igralkam ter tako med njimi iskal dodatno igralko, ki bi v rotaciji Slovenije na svetovnem prvenstvu pripomogla k čim boljšim igram. V uvodnih 20 minutah je proti Francozinjam na parketu še zadržal bolj izkušene posameznice (med njimi ni bilo kapetanke Ane Gros, ki jo je pustil izven kadra), nato pa v ogenj "porinil" mlajše reprezentantke, za katere je bila ta izkušnja nadvse dragocena. Slovenke so polčas izgubile s šestimi zadetki (9:15), v drugem pa dosegle 12 golov. Polovico izmed njih jih je prispevala 21-letna zunanja igralka Hana Vučko, ki je s tem postala tudi najboljša slovenska strelka tekme. S po štirimi sta ji sledili Maja Svetik in Tjaša Stanko. Na turnirju v Tokiu po najvišjih mestih ni posegla le izbrana vrsta, pač pa so se izkazale tudi posameznice. Grosova, ki je nastopila zgolj na uvodnih dveh tekmah, je bila z 18 goli najboljša strelka turnirja, z dvema zadetkoma manj ji je sledila Stankova. Med vratarkami je bilaMaja Vojnovičz več kot tretjinsko uspešnostjo (36 odstotkov) druga najboljša posameznica, Amra Pandžić pa s 30 odstotki ubranjenih strelov četrta.

Pred slovenskimi dekleti je sedaj le še sklepni del priprav, ki ga bodo opravila v dobrih 1000 kilometrov jugozahodno oddaljene pokrajine Amakusa. Tja se bodo odpravila v ponedeljkovih dopoldanskih urah z letom do mesta Kumamoto, od tam dalje pa pot do končnega cilja nadaljevale z avtobusom. V Kumamoto se bodo vrnile konec tedna in v soboto, 30. novembra, začele nastope na svojem šestem svetovnem prvenstvu. Pred tem je na mundialu slovenska ženska članska reprezentanca nastopila že v letih 1997, 2001, 2003, 2005 in 2017.