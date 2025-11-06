Aktualni prvaki bodo tipali utrip pripravljenosti Slovencev

Evropsko prvenstvo bo med 21. januarjem in 7. februarjem 2026 potekalo v Litvi, Latviji in Sloveniji. Za naslov prvaka se bo pomerilo šestnajst reprezentanc. Naslov branijo Portugalci, ki so bili najboljši na zadnjih dveh prvenstvih – leta 2018 in 2022. Varovancem selektorja Tomislava Horvata je žreb namenil predtekmovalno skupino C, v kateri se bodo pomerili s Španijo, Belorusijo in Belgijo.

Slovenija bo vse svoje tekme odigrala v ljubljanski Areni Stožice. "Približujemo se evropskemu prvenstvu, zato je tudi seznam sestavljen tako, da ni več eksperimentov. Več ali manj so to fantje, ki bi danes odpotovali na prvenstvo, če bi se tekmovanje začelo zdaj. Na tekmah proti Portugalski bomo igrali proti verjetno najboljšim v Evropi – da vidimo, na kakšen način se lahko upremo najboljšim," je ob razkritju seznama igralcev povedal selektor Tomislav Horvat.

Vabljeni igralci:

Marko Peček (FK Dobovec), Teo Turk (HMNK Rijeka), Max Vesel (HMNK Rijeka), Jeremy Bukovec (Kelme Osijek), Nejc Hozjan (Kelme Osijek), Igor Osredkar (MNK Bubamara Cazin), Žiga Čeh (MNK Bubamara Cazin), Luka Čop (MNK Futsal Dinamo), Uroš Đurič (MNK Olmissum, Omiš), Žan Janež (Futsal Istra Pula), Denis Kneževič (MNK Uspinjača Gimka, Zagreb), Nejc Berzelak (ŠD FK Siliko), Jure Suban (ŠD FK Siliko), Lovro Trdin (ŠD FK Siliko).

Igralci na čakanju:

Tilen Rajter, FK Dobovec), Urban Sevenšek (FK Dobrepolje), Nik Ambrožič (ŠD Extrem), Alen Zgonc (ŠD Extrem), Mihael Čop (ŠD Extrem), Jakob Rems (ŠD FK Siliko).