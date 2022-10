Aktualni svetovni prvaki premočni za slovensko izbrano vrsto

Slovenska moška namiznoteniška reprezentanca je na ekipnem svetovnem prvenstvu v Chengduju po dveh zmagah – proti Portoriku in Tajski – vpisala prvi poraz. Slovenci so se v skupini A pomerili z najboljšo ekipo sveta, Kitajsko. Aktualni svetovni prvaki so zmagali s 3:0. Slovenijo v torek čaka odločilna tekma za drugo mesto v skupini A in s tem uvrstitev v osmino finala.

icon-expand Darko Jorgić je izgubil proti Wang Chuqinu. FOTO: WTTGlobal Kitajska reprezentanca je bila v nedeljo s 3:0 boljša od Američanov. Tudi proti Slovencem so prikazali zelo prepričljivo predstavo. V prvem dvoboju je prvi igralec sveta, Fan Zhendong, igral proti Deniju Kožulu. Logatčan je na prejšnjih dvobojih prikazal dober namizni tenis, vendar je bilo to proti prvemu igralcu sveta premalo vsaj za častni niz. Bliže uspehu bi lahko bil, vsaj na papirju, Darko Jorgić, osmi igralec sveta, ki se je pomeril proti Wang Chuqinu, ki je na svetovni lestvici tri mesta za njim. V prvem nizu je bil dve leti mlajši Wang bolj zbran, v drugem pa je 24-letni Hrastničan le prišel do svoje igre. Toda nadaljevanje je bilo spet v znamenju Wanga, ki je v četrtem nizu izkoristil prvo zaključno žogico. Prvič na ekipnem svetovnem prvenstvu je svojo priložnost dobil Tilen Cvetko, ki je v prvem nizu nudil dober odpor Ma Longu, pozneje pa je do veljave prišla večja kakovost drugega igralca sveta. Za uvrstitev v osmino finala bo morala slovenska reprezentanca v torek, ob 10. uri, premagati Američane, ki so po nedeljskem porazu proti Kitajski, danes s 3:1 ugnali Portoriko. Z dvema zmagama je bil za drugo ameriško zmago na Kitajskem najbolj zaslužen Liang Jishan, eno pa je dodal Mishel Levinski. * Izidi: KITAJSKA - SLOVENIJA 3:0 Fan Zhendong - Deni Kožul 3:0 (7, 6, 5)

Wang Chuqin - Darko Jorgić 3:1 (6, -7, 7, 9)

Ma Long - Tilen Cvetko 3:0 (8, 5, 4)