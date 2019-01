Al-Attiyah dobil prvo etapo po 'peščenem' peklu, Marčič v cilju na 69. mestu

41. izvedba najbolj zahtevnega vzdržljivostnega relija na svetu - relija Dakar, se je začela s prvo etapo, ki je potekala med Limo in Piscom. Letošnja izvedba je nekaj posebnega, saj bo potekala zgolj v Peruju, saj Argentina, Bolivija in Peru zaradi visokih stroškov, niso želel sodelovati kot države (so)gostiteljice. Kljub temu, da bo najbolj znamenit reli na svetu potekal zgolj po eni državni, pa to ne pomeni, da bo zaradi tega manj zanimiv. Pred dirkači je zagotovo deset peklenskih in izjemno zahtevnih etap, na katerih bo do skrajne meje preizkušena tako njihova fizična kot tudi psihična zmogljivost.

Favoriti tesno skupaj

Po prvem dnevu med avtomobilisti najbolje kaže dvakratnemu zmagovalcu (2011 in 2015) Nasserju Al-Attiyahu, ki je najhitreje opravil s peščenimi sipinami med Limo in Piscom. Katarec ima po uvodni etapi slabi dve minuti (+1.59) prednosti pred drugoucrščenim Carlosom Sainzem, ki se lahko tudi pohvali z dvema zmagama na legendarnem reliju, na zadnje je slavil prav na lanski izvedbi. Blizu je tudi rekorder relija Dakar Stephane Peterhansel. Legendarni Francoz, ki letos lovi že svojo 14. zmago, je prvi dan končal na sedmem mestu, za vodilnim Al-Attiyahom pa si je nabral slabe tri minute zaostanka (+ 2.57). Šest minut zaostanka pa si je na prvi etapi nabral najboljši dirkač v zgodovini svetovnega reli prvenstva Sebastien Loeb. Devetkratni svetovni reli prvak je uvodi dan končal na 13. mestu.