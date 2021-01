Al Attiyah drugič najhitrejši, Marčič med motociklisti 55.

Med motociklisti je Toby Price, zmagovalec leta 2016 in 2019, traso zmogel v 3 urah, 33 minutah in 23 sekundah, s čimer je bil za minuto in 16 sekund hitrejši od Argentinca Kevina Benavidesa (Honda) ter za 2 minuti in 36 od Avstrijca Matthiasa Walknerja (KTM). Tako Benavides kot Walkner sta nato prejela še kazen dve minut pribitka.