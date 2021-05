Alaphilippa ne bo na olimpijskih igrah

Julian Alaphilippe in Primož Roglič

Julian Alaphilippe, član ekipe Deceuninck-Quick-Step, se je odločil, da se bo posvetil ciljem v zadnjem delu sezone po olimpijskih igrah. Na njih bo moška cestna dirka na sporedu 24. julija, vožnja na čas pa 28. julija. "To je bila osebna in premišljena odločitev. Moral sem sprejeti zahtevno odločitev glede na zastavljene cilje v zadnjem delu sezone. S ponosom bom oblekel francoski dres na svetovnem prvenstvu," je 28-letni Alaphilippe zapisal na Instagramu in Twitterju.

Alaphilippe je v tej sezoni slavil dvakrat, pred Primožem Rogličemje osvojil valonsko puščico, dobil pa je tudi drugo etapo letošnje preizkušnje od Tirenskega do Jadranskega morja. Na njej je na koncu slavil Tadej Pogačar, ki je francoskega zvezdnika med drugim ugnal tudi na prestižni dirki Liege–Bastogne–Liege.