Alaphilippe: Odhajam na Tour, a ne po skupno razvrstitev

Za Julianom Alaphilippeom je fantastična sezona, v kateri mu je pripadlo celo zlato kolo za najboljšega kolesarja leta po izboru francoske revije Velo. Nedavno se je okitil še z eno prestižno nagrado, ko ga je L'Equipe proglasil za najboljšega francoskega športnika leta. 27-letnik je v glasovanju prehitel smučarja Alexisa Pinturaulta in nogometaša Kyliana Mbappeja. Na podelitvi se je Alaphilippe že zazrl v prihodnost, saj leto 2020 poleg vsakoletnih dirk ponuja tudi možnost za naskok na olimpijsko zlato."Na Tour ne bomo odšli, da bi nadzirali potek dirke, saj za kaj takega preprosto nimamo ekipe. V Franciji bomo iskali predvsem etapne zmage. Ne moremo si privoščiti, da bi imel ob sebi pet kolesarjev, ki bi skrbeli zame, brez tega pa je skoraj nemogoče dirkati na skupno razvrstitev," je razlagal dobitnik dveh etap na letošnji francoski pentlji, ki je nadaljeval: "Imam še dveletno pogodbo z Deceuninck - Quick Stepom. Do takrat zagotovo ne bom razmišljal o naskoku na rumeno majico. Morda pa se to spremeni, ko bom podpisal novo pogodbo."



"Bomo videli, kako se bo razpletel Tour. Če bom na začetku dirke v odlični formi, jo bo zelo zahtevno zadržati vse do konca. Vemo pa, da Touru takoj sledi olimpijska dirka v Tokiu. Treba bo natančno diktirati formo, zaenkrat pa sta to moja največja cilja za leto 2020," je še povedal Alaphilippe.

Olimpijsko odličje je za 27-letnika še toliko bolj mikavno, ker se mu je leta 2016 za las izmuznilo. V Riu je namreč končal kot četrti, 17 sekund za tretjim Poljakom Rafalom Majko. Prav na enodnevnih preizkušnjah pa je Francoz ponavadi najnevarnejši. V letu 2019 je med drugim slavil na Valonski puščici, dirki Milano–San Remo in toskanski Stradi Bianchi. Prihodnje leto bo premierno nastopil na klasiki po Flandriji, ki ji bodo sledili še nastopi na dirki Amstel Gold, Flamski puščici in Liege–Bastogne–Liege.