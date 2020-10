Alaphilippe se je opravičil: To je prvič, da se mi je zgodilo kaj takega. In to bo tudi zadnjič

V sprintu je bil sicer najbolje postavljen prav svetovni prvakJulian Alaphilippe, ki je prvi začel pospeševati, po levi strani pa sta ga skušala prehiteti na koncu drugi Švicar Marc Hirschi in tretji Tadej Pogačar. Toda Alaphilippe je nevarno spremenil linijo vožnje, zaradi česar sta tekmeca za njim skorajda padla. Kazen za Francoza je bilo po odločitvi sodnikov končno peto mesto, čeprav je ciljno črto pravzaprav prečkal drugi, potem ko ga je po prehitrem proslavljanju prehitel Primož Roglič. "To je prvič v moji karieri, da se mi je zgodilo kaj takega. In to bo tudi zadnjič," je dejal svetovni prvak cestne dirke v Imoli pred tednom dni, potem ko ga je po desni strani prehitel 30-letni Kisovčan in zabeležil prvo slovensko zmago na največjih enodnevnih klasikah. Kasneje se je opravičil svojim tekmecem za nevarno početje v zaključku 257 kilometrov dolge preizkušnje v belgijskih Ardenih. "Ko sem se ohladil, sem si še enkrat ogledal posnetek. Nisem vedel, da sem toliko spremenil smer in da sem oviral Hirschija, zato se opravičujem," je dejal 28-letni zvezdnik moštva Deceuninck-Quick-step.