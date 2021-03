Alaphilippe zmagal na drugi etapi Tirreno–Adriatico, Pogačar četrti

Za zmagovalcem etape sta se uvrstila NizozemecMathieu van der Poel(Alpecin-Fenix) in Belgijec Wout Van Aert, ki je na vrhu seštevka po dveh etapah. Van Aert je moštveni kolega Primoža Rogliča v nizozemski ekipi Jumbo-Visma. Roglič sicer trenutno dirka na kolesarski dirki po Franciji od Pariza do Nice. Julian Alaphilippe je pobral deset bonus sekund za etapno zmago, kljub temu pa je pa je Van Aert ostal v modri majici vodilnega, saj je za tretje mesto dobil štiri bonus sekunde. Na 53. mestu je na drugi etapi pristal Jan Polanc(UAE Team Emirates), 94. je bilLuka Mezgec (Team BikeExchange), Jan Tratnik (Bahrain Victorious) je vpisal 129. mesto. Mezgec je skupno 47., Tratnik 125. V seštevku po točkah sta Pogačar in Mezgec na sedmem in devetem mestu. Zmagovalec dirke po FrancijiTadej Pogačar, ki je bil najboljši v konkurenci mladih kolesarjev, je v seštevku mladih kolesarjev za belo majico trenutno četrti. Zmagovalcu etape Alaphilippu je uspel do popolnosti izpeljan napad za končno zmago, ko je ujel moštvenega sotekmovalca Portugalca Joaa Almeido, ki je bil del ubežnikov. "Znašel sem se v popolnem položaju z Almeido. Lahko bi se osredotočil le na ohranitev svojega položaja. Ko je prišel moj čas in sem videl Joaa, sem pritisnil na plin. Nikoli ni lahko zmagati in zavedam se, da je z mavričnim dresom še težje. Ta prva zmaga v sezoni mi je v veliko olajšanje," je dejal aktualni cestni svetovni prvak.

V modro majico oblečeni van Aert pa je dejal: "Ni zmaga, je pa dober rezultat. Tretje mesto je največ, kar sem lahko dobil danes. Ko je Julian pospešil, sem bil že na meji. Danes je bil najmočnejši. Moja ekipa se je odlično odrezala, da me je ohranila v dobrem položaju, še posebej, ko so nekateri kandidati za končno razvrstitev šli gor."