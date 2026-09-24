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Alcaraz dvignil glas: to je res preveč

Madrid, 24. 09. 2026 17.57 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
STA
Carlos Alcaraz

Tretji teniški igralec sveta Carlos Alcaraz se odločno zavzema za odpravo oziroma konec poznih nočnih dvobojev na turnirjih za veliki slam. Španec je vodilne predstavnike tenisa pozval, naj na vseh največjih turnirjih odpravijo pozne tekme, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz
FOTO: AP

Številni vrhunski igralci so izrazili nezadovoljstvo zaradi napornega urnika, Carlos Alcaraz, sedemkratni zmagovalec turnirjev za grand slam, pa se je odločil, da ne bo več jamral, ampak nekaj ukrenil, češ da je čas za spremembe na največjih turnirjih.

"Če športnik konča tekmo ob 3.30 zjutraj, to pomeni, da igrišče zapusti ob 4.30 in se nato vrne v hotel," je dejal novinarjem v Londonu pred začetkom letošnjega Laverjevega pokala. "V posteljo ne greš pred 6.30 ali 7.00 zjutraj. Kar zadeva regeneracijo za naslednjo tekmo, ima nasprotnik v naslednjem dvoboju prednost. To je res preveč. Nekaj bodo morali ukreniti. Ne govorim o uri 3.30, a že ob polnoči končati dvoboj je prepozno," je dodal.

Njegovo stališče je postalo še posebej glasno ta mesec, ko je na odprtem prvenstvu ZDA v četrtfinalu izgubil proti Benu Sheltonu v epskem dvoboju, ki se je končal ob 3.33 zjutraj po lokalnem času. Alcaraz in Shelton sta spisala zgodovino in odigrala dvoboj z najpoznejšim zaključkom v zgodovini tega turnirja.

Alcaraz teniške organizacije poziva, naj sledijo zgledu Wimbledona, ki ima strogo nočno omejitev, ko se tekme ne smejo nadaljevati po 23. uri po lokalnem času, in uvedejo spremembe, s katerimi bodo zaščitili igralce in navijače. Na odprtih prvenstvih Avstralije in ZDA ter Roland Garrosu nimajo določene ure za prekinitev igre.

Alcaraz je bil po napornem dvoboju proti Sheltonu, to je bil njegov prvi turnir po več kot štirimesečni odsotnosti zaradi poškodbe zapestja, fizično in psihično povsem izčrpan.

23-letnik meni, da so tekme, ki se zavlečejo pozno v noč, škodljive za igralce in škodijo športu, saj morajo številni navijači zapustiti stadion, upade pa tudi število televizijskih gledalcev.

"Stoodstotno. Škoda je, da takšna tekma ni dosegla večjega števila ljudi, saj so morali iti spat in zjutraj v službo. Če bi se tekma začela ob 19. ali 20. uri in se končala najpozneje ob 23. uri, bi bil stadion poln. Zaradi urnika je mnogi niso mogli spremljati," je dejal tretji igralec sveta.

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zmerni pesimist
24. 09. 2026 19.17
Za dnar boš pa ja lavfal po igrišcu ne glede na uro
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