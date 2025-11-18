Svetli način
Alcaraz bo zaradi poškodbe izpustil finale Davisovega pokala

Bologna, 18. 11. 2025 15.29 | Posodobljeno pred eno minuto

STA
Prvi tenisač sveta Carlos Alcaraz je moral zaradi poškodbe desne noge odpovedati udeležbo v španski reprezentanci na zaključnem turnirju Davisovega pokala v Bologni.

"Srce se mi trga, ker ne bom mogel igrati v Davisovem pokalu. Nastop v dresu Španije je največja stvar. Domov odhajam zelo razočaran," je na dan uvodnega dvoboja na finalnem turnirju najboljše osmerice zapisal Carlos Alcaraz.

Španec je na svojem profilu X pojasnil, da ima dva dni po porazu v finalu ATP v Torinu proti Janniku Sinnerju še vedno oteklino na nogi.

Španska teniška zveza je v sporočilu dodala, da se je prvi igralec sveta v ponedeljek v Bologni pridružil soigralcem in opravil zdravniške preglede, ki so pokazali "nategnjenost mišic z izrazitim edemom v predelu tetive desne noge".

Na zaključnem turnirju Davisovega pokala v Bologni bosta tako manjkala oba najboljša igralca s svetovne lestvice, Sinner je nastop odpovedal zaradi zasičenosti oziroma utrujenosti, iz prve deseterice ATP pa bo manjkal tudi Lorenzo Musetti. Edini član Top 10 na svetu v Bologni je Nemec Alexander Zverev (3.).

V odsotnosti Alcaraza bo špansko ekipo vodil Jaume Munar (36.), kapetan David Ferrer pa bo lahko računal še na Pabla Carrena (89.), Pedra Martineza (95.) ter specialista za dvojice Marcela Granollersa.

Uvodni četrtfinalni obračun v Bologni bo danes med Francijo in Belgijo, v sredo sledi Italija - Avstrija, v četrtek pa Španija - Češka in Argentina - Nemčija. Polfinala sta 21. in 22. novembra, finale pa je v nedeljo. Naslov brani Italija.

Na evropskem prvenstvu v plavanju osmerica Slovencev

