Alcaraz bo zaradi poškodbe izpustil finale Davisovega pokala

Prvi tenisač sveta Carlos Alcaraz je moral zaradi poškodbe desne noge odpovedati udeležbo v španski reprezentanci na zaključnem turnirju Davisovega pokala v Bologni.

Carlos Alcaraz FOTO: Profimedia icon-expand

"Srce se mi trga, ker ne bom mogel igrati v Davisovem pokalu. Nastop v dresu Španije je največja stvar. Domov odhajam zelo razočaran," je na dan uvodnega dvoboja na finalnem turnirju najboljše osmerice zapisal Carlos Alcaraz. Španec je na svojem profilu X pojasnil, da ima dva dni po porazu v finalu ATP v Torinu proti Janniku Sinnerju še vedno oteklino na nogi.

Španska teniška zveza je v sporočilu dodala, da se je prvi igralec sveta v ponedeljek v Bologni pridružil soigralcem in opravil zdravniške preglede, ki so pokazali "nategnjenost mišic z izrazitim edemom v predelu tetive desne noge". Na zaključnem turnirju Davisovega pokala v Bologni bosta tako manjkala oba najboljša igralca s svetovne lestvice, Sinner je nastop odpovedal zaradi zasičenosti oziroma utrujenosti, iz prve deseterice ATP pa bo manjkal tudi Lorenzo Musetti. Edini član Top 10 na svetu v Bologni je Nemec Alexander Zverev (3.).