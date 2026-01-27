Alcaraz brez večjih težav do polfinala na OP Avstralije

Po dvoboju je Carlos Alcaraz izpostavil potrpežljivost in zaupanje v proces, ki ga gradi z ekipo. "Po prvih tekmah smo se dogovorili, da ostanem miren in ne hitim. Vedel sem, da bo prava raven prišla slej ko prej," je dejal Španec in dodal, da se je z vsakim nizom na igrišču počutil bolje. Po njegovih besedah mu je prav ta pristop omogočil, da je v odločilnih trenutkih prevzel pobudo in dvoboj varno pripeljal do konca. "Res sem vesel, da sem v polfinalu."
Alcaraz je po zmagi poudaril tudi pomen osredotočenosti in prilagajanja razmeram: "Vedno je težko igrati proti domačemu igralcu, občinstvo je zelo glasno, zato sem se moral povsem zapreti vase in razmišljati le o svoji igri," je dejal. Ob tem je dodal, da je ključ videl v agresivni igri in nadzoru izmenjav, saj je želel tekmecu odvzeti čas in mu vsiliti svoj tempo.
Edini manjkajoči kos v zbirki turnirjev za grand slam Španca ostaja zmaga na OP Avstralije. V primeru, da bi v polfinalu premagal Alexandra Zvereva in nato uspešen ostal še v nedeljskem finalu, bi Španec postal najmlajši igralec v zgodovini z osvojenimi vsemi štirimi turnirji velike četverice ter prehitel legendarnega rojaka Rafaela Nadala, ki je bil ob tem dosežku star 24 let.
