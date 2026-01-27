Naslovnica
Drugi športi

Alcaraz brez večjih težav do polfinala na OP Avstralije

Melbourne, 27. 01. 2026 13.42

Avtor:
N.M.
Carlos Alcaraz

V Melbournu je nov korak naprej v karieri naredil Carlos Alcaraz, ki je zanesljivo opravil z domačinom Alexom de Minaurjem in se prvič uvrstil v polfinale Odprtega prvenstva Avstralije. Po izenačenem uvodu je Španec prevzel nadzor nad dvobojem ter slavil s 7:5, 6:2 in 6:1. V boju za finale se bo pomeril z Nemcem Alexandrom Zverevom.

Carlos Alcaraz se veseli uvrstitve v polfinale OP Avstralije
Carlos Alcaraz se veseli uvrstitve v polfinale OP Avstralije
FOTO: AP

Po dvoboju je Carlos Alcaraz izpostavil potrpežljivost in zaupanje v proces, ki ga gradi z ekipo. "Po prvih tekmah smo se dogovorili, da ostanem miren in ne hitim. Vedel sem, da bo prava raven prišla slej ko prej," je dejal Španec in dodal, da se je z vsakim nizom na igrišču počutil bolje. Po njegovih besedah mu je prav ta pristop omogočil, da je v odločilnih trenutkih prevzel pobudo in dvoboj varno pripeljal do konca. "Res sem vesel, da sem v polfinalu."

Alcaraz je po zmagi poudaril tudi pomen osredotočenosti in prilagajanja razmeram: "Vedno je težko igrati proti domačemu igralcu, občinstvo je zelo glasno, zato sem se moral povsem zapreti vase in razmišljati le o svoji igri," je dejal. Ob tem je dodal, da je ključ videl v agresivni igri in nadzoru izmenjav, saj je želel tekmecu odvzeti čas in mu vsiliti svoj tempo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Edini manjkajoči kos v zbirki turnirjev za grand slam Španca ostaja zmaga na OP Avstralije. V primeru, da bi v polfinalu premagal Alexandra Zvereva in nato uspešen ostal še v nedeljskem finalu, bi Španec postal najmlajši igralec v zgodovini z osvojenimi vsemi štirimi turnirji velike četverice ter prehitel legendarnega rojaka Rafaela Nadala, ki je bil ob tem dosežku star 24 let.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
tenis op avstralije melbourne alcaraz
