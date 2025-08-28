Alcaraz, Đoković in Sabalenka v tretji krog New Yorka

Carlos Alcaraz je na osrednjem igrišču Artur Ashe po vsega uri in pol s 6:1, 6:0 in 6:3 odpravil Mattio Belluccija. "Če sem pošten, sem igral odlično od začetka pa vse do zadnje točke. Manj časa kot sem na igrišču, bolje je zame, da grem čim prej v posteljo," je po zmagi dejal 22-letni Španec.
Gledalci v New Yorku upajo na polfinale z legendarnim Novakom Đokovićem, če bosta oba igralca seveda zdržala. Slednji še vedno upa na 25. turnirsko zmago na grand slamih, za tretji krog pa je v ameriški metropoli potreboval štiri nize, preden je s 6:7, 6:3, 6:3 in 6:1 ugnal ameriškega kvalifikanta Zacharyja Svajdo. "Forma ni najboljša, a upam, da se bo z vsakim nastopom dvignila," je po tekmi dejal sedmopostavljeni Srb, ki ga v tretjem krogu že 19. v karieri čaka dvoboj z Cameronom Norryjem, ki je v štirih nizih, kar trije so se končali s podaljšano igro, premagal Francisca Comesano.
Uspešen je bil tudi četrti nosilec Taylor Fritz, ki je Lloyda Harrisa po napetem prvem in drugem nizu ugnal s 4:6, 7:6 6:2 in 6:4. Presenečenje pa je izpad Casperja Ruuda, finalista tega turnirja 2022, ki ga je v petih nizih s 6:4, 3:6, 3:6, 6:4 in 7:5 premagal Raphael Collignon.
Branilka naslova v ženski konkurenci Arina Sabalenka je imela v prvem nizu obilo dela z Polino Kudermetovo in se veselila šele po podaljšani igri. V drugem pa je Belorusinja zlomila odpor tekmice s 6:2. "V prvem setu je šlo res na tesno. Igrala je izjemno agresivno in vesela sem, da sem zdržala ves ta pritisk in seveda vračala z enako mero. V drugem nizu sem se nato počutila veliko bolje," je povedala zmagovalka.
Dobro formo še naprej potrjuje Emma Raducanu, ki je kvalifikantki Janice Tjen v prvem nizu prepustila dve igri, v drugem eno. Raducanuova, ki je leta 2021 pri vsega 18 letih presenetila z zmago v New Yorku, se bo v naslednjem krogu pomerila z devetopostavljeno Jeleno Ribakino.
