Alcaraz, Đoković in Sabalenka v tretji krog New Yorka

Carlos Alcaraz je na osrednjem igrišču Artur Ashe po vsega uri in pol s 6:1, 6:0 in 6:3 odpravil Mattio Belluccija. "Če sem pošten, sem igral odlično od začetka pa vse do zadnje točke. Manj časa kot sem na igrišču, bolje je zame, da grem čim prej v posteljo," je po zmagi dejal 22-letni Španec.

Gledalci v New Yorku upajo na polfinale z legendarnim Novakom Đokovićem, če bosta oba igralca seveda zdržala. Slednji še vedno upa na 25. turnirsko zmago na grand slamih, za tretji krog pa je v ameriški metropoli potreboval štiri nize, preden je s 6:7, 6:3, 6:3 in 6:1 ugnal ameriškega kvalifikanta Zacharyja Svajdo. "Forma ni najboljša, a upam, da se bo z vsakim nastopom dvignila," je po tekmi dejal sedmopostavljeni Srb, ki ga v tretjem krogu že 19. v karieri čaka dvoboj z Cameronom Norryjem, ki je v štirih nizih, kar trije so se končali s podaljšano igro, premagal Francisca Comesano.