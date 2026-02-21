Alcaraz ekspresno do 26. lovorike v karieri

V zelo neenakovrednem finalu je bil Carlos Alcaraz razred zase. Prevladoval je tako z osnovne črte kot tudi na mreži, dvoboj pa končal po vsega 50 minutah. Za prvega igralca lestvice ATP je bila to 26. turnirska zmaga v karieri, igral je v 34. finalu. To sezono je Španec na obeh turnirjih, na katerih je nastopil, slavil. Najboljši je bil tudi na odprtem prvenstvu Avstralije, kjer je dopolnil zbirko zmag na vseh štirih grand slamih.

Sedemkratni zmagovalec turnirjev velike četverice bo imel na ponedeljkovi posodobljeni lestvici več kot 3000 točk naskoka pred drugouvrščenim Italijanom Jannikom Sinnerjem. Slednji je v Dohi izpadel v četrtfinalu.