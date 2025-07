Alcaraz, Fritz, Sabalenka in Anisimova v polfinalu Wimbledona

Peti igralec sveta Fritz je v četrtfinalu po dveh urah in 26 minutah ugnal Rusa Karena Hačanova s 6:3, 4:6, 1:6, 7:6, v večernem dvoboju pa je Carlos Alcaraz odpravil domačina Camerona Norrieja s 6:2, 6:3 in 6:3. Arina Sabalenka je bila s 4:6, 6:2 in 6:4 boljša od Nemke Laure Siegemund, Amanda Anisimova pa od Rusinje Anastazije Pavljučenkove s 6:1 in 7:6.

V sredo se bodo v četrtfinalu pomerili še vodilni igralec lestvice ATP Italijan Jannik Sinner in Američan Ben Shelton ter najuspešnejši igralec na turnirjih za grand slam Srb Novak Đoković in Italijan Flavio Cobolli. Danes prihajajo z Otoka tudi novice o Sinnerju, ki ima poškodovan komolec, zato je izpustil trening.

Fritz, lani finalist odprtega prvenstva ZDA, se je do polfinala na turnirjih za grand slam uvrstil drugič v karieri, prvič v Wimbledonu. Američan je potrdil dobro formo na travi z zmagama na turnirjih v Stuttgartu in Eastbournu.V uvodnem nizu je hitro povedel s 3:0 in prednost obdržal do konca. Drugi niz je dobil z odvzemom servisa v zaključku.