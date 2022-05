Alcaraz brez težav do naslova v Madridu, padel tudi Zverev

Carlos Alcaraz je v nedeljo znova spisal zgodovino. Na odprtem prvenstvu v Madridu je s 6:3, 6:1 premagal tretjega tenisača sveta, Nemca Alexandera Zvereva, in osvojil svoj drugi naslov ATP v sezoni. Španec je s svojo raznolikostjo udarcev in atletsko močjo zabaval navijače na tribuni, Zverev pa se je zdel povsem nemočen. Zmago je dosegel v vsega 61 minutah, tako je postal drugi najmlajši igralec, ki je osvojil dva naslova ATP Masters 1000, potem ko je marca zmagal v Miamiju. Rafael Nadal je osvojil naslov v Monte Carlu in Rimu leta 2005, ko je bil star 18 let.