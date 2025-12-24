Alcaraz in Ferrero sta se razšla zaradi spora glede pogodbe

O razlogu za konec sodelovanja se je veliko ugibalo, Juan Carlos Ferrero pa je za Marco povedal: "Obstajala so določena vprašanja, o katerih se obe strani nista strinjali. Morda bi jih lahko rešili, če bi se usedli in pogovorili, a na koncu se nismo in smo se odločili, da ne bomo nadaljevali."
Ferrero, ki je zanikal, da bi bil spor finančne narave, je podprl svojega španskega rojaka, da bo premagal pretrese in dobro nastopil na odprtem prvenstvu Avstralije, Samuel Lopez pa bo prevzel vlogo glavnega trenerja.
Trener je razkril še, da je že prejel ponudbe drugih teniških igralcev, a si bo najprej vzel odmor. Nekdanji prvi igralec sveta je dodal: "Trenutno me boli. Takšne odnose je težko končati čez noč. In mora priti obdobje žalovanja. Carlosu želim vse najboljše."
Ferrero je Alcaraza začel trenirati pri 15 letih, njuno sodelovanje pa je 22-letnega Španca pripeljalo do prvega mesta na svetovni lestvici.
