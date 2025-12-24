Alcaraz in Ferrero sta se razšla zaradi spora glede pogodbe

O razlogu za konec sodelovanja se je veliko ugibalo, Juan Carlos Ferrero pa je za Marco povedal: "Obstajala so določena vprašanja, o katerih se obe strani nista strinjali. Morda bi jih lahko rešili, če bi se usedli in pogovorili, a na koncu se nismo in smo se odločili, da ne bomo nadaljevali."

Ferrero, ki je zanikal, da bi bil spor finančne narave, je podprl svojega španskega rojaka, da bo premagal pretrese in dobro nastopil na odprtem prvenstvu Avstralije, Samuel Lopez pa bo prevzel vlogo glavnega trenerja.