Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Alcaraz in Fils finalista v Dohi

Doha, 20. 02. 2026 22.05 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Carlos Alcaraz

V velikem finalu teniškega turnirja ATP 500 v Dohi z nagradnim skladom 2,39 milijona evrov bosta nastopila Španec Carlos Alcaraz in Francoz Arthur Fils. Prvi igralec na jakostni lestvici iz Španije je v prvem polfinalnem obračunu ugnal Rusa Andreja Rubljova s 7:6 (3) in 6:4, Fils pa je bil v drugem boljši od Čeha Jakuba Menšika s 6:4 in 7:6 (4).

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zmagovalec letošnjega uvodnega turnirja za grand slam v avstralskem Melbournu je na četrtkovem četrtfinalnem obračunu po hudem boju premagal Rusa Karena Hačanova, na današnjem polfinalnem pa je bil boljši še od njegovega rojaka Andreja Rubljova.

Dvaindvajsetletni Španec, ki ima na jakostni lestvici ATP skoraj 3000 točk prednosti pred drugouvrščenim Italijanom Jannikom Sinnerjem, ki mu je v četrtfinalu turnirja v katarski prestolnici spodrsnilo v obračunu proti Menšiku, bo v soboto naskakoval 26. zmago na turnirjih ATP.

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz
FOTO: Profimedia

Carlosu Alcarazu, ki v tej sezoni še ni doživel poraza, potem ko je dobil vseh sedem obračunov v Melbournu ter še štiri v Dohi, se bo v finalu zoperstavil leto dni mlajši Arthur Fils, ki bo v Dohi skušal osvojiti svoj četrti turnir po Tokiu in Hamburgu v letu 2024 ter Lyonu v letu 2023.

* ATP 500, Doha (2,39 milijona evrov):

- polfinale:

Carlos Alcaraz (Špa/1) - Andrej Rubljov (Rus/5) 7:6 (3), 6:4;

Arthur Fils (Fra) - Jakub Menšik (Češ/6) 6:4, 7:6 (4).

tenis arthur fils carlos alcaraz

Pegula in Svitolina za zmago v Dubaju

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
"Najbolj bom pogrešal igranje z otrokoma"
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Kaj storiti, ko otrok govori nerazumljivo? To svetujejo logopedi
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
Sproščanje v kadi: kaj je varno za nosečnico in plod
zadovoljna
Portal
V centru Ljubljane navdušila v sproščenem stajlingu
3 znamenja, ki jih bo v naslednjih dneh spremljala sreča
3 znamenja, ki jih bo v naslednjih dneh spremljala sreča
Tako je Kate Middleton želela poimenovati princa Georgea
Tako je Kate Middleton želela poimenovati princa Georgea
Pokojne žene nikoli ne bo pozabil
Pokojne žene nikoli ne bo pozabil
vizita
Portal
Zdravniki so ignorirali njene bolečine. Ko je otipala bulico, je bilo že prepozno
Zahrbtna bolezen, za katero je umrl Eric Dane
Zahrbtna bolezen, za katero je umrl Eric Dane
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Ali lahko res občutimo mraz 'v kosteh'?
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
Naravni pristopi k lajšanju simptomov alergij
cekin
Portal
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
AI pospešuje delo, a izčrpava? Val "AI-utrujenosti" v 2026
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
Odpadek, ki lahko reši energetsko krizo: Rabljene baterije električnih vozil kot ključ do stabilne energije?
moskisvet
Portal
Ameriške drsalke, ki so obnorele svet
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Otok, ki skriva zgodovino olimpijskih iger
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
10 stvari, ki jih morate takoj odstraniti iz kuhinje
okusno
Portal
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Božanska sladica, ki navduši z okusom in videzom
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Poceni družinsko kosilo: hitra pita iz osnovnih sestavin
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
Hitri in hranljivi namazi, ki spominjajo na otroštvo
voyo
Portal
Polje strahu
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Ježek Sonic
Ježek Sonic
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543