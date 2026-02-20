Alcaraz in Fils finalista v Dohi

Zmagovalec letošnjega uvodnega turnirja za grand slam v avstralskem Melbournu je na četrtkovem četrtfinalnem obračunu po hudem boju premagal Rusa Karena Hačanova, na današnjem polfinalnem pa je bil boljši še od njegovega rojaka Andreja Rubljova.
Dvaindvajsetletni Španec, ki ima na jakostni lestvici ATP skoraj 3000 točk prednosti pred drugouvrščenim Italijanom Jannikom Sinnerjem, ki mu je v četrtfinalu turnirja v katarski prestolnici spodrsnilo v obračunu proti Menšiku, bo v soboto naskakoval 26. zmago na turnirjih ATP.
Carlosu Alcarazu, ki v tej sezoni še ni doživel poraza, potem ko je dobil vseh sedem obračunov v Melbournu ter še štiri v Dohi, se bo v finalu zoperstavil leto dni mlajši Arthur Fils, ki bo v Dohi skušal osvojiti svoj četrti turnir po Tokiu in Hamburgu v letu 2024 ter Lyonu v letu 2023.
* ATP 500, Doha (2,39 milijona evrov):
- polfinale:
Carlos Alcaraz (Špa/1) - Andrej Rubljov (Rus/5) 7:6 (3), 6:4;
Arthur Fils (Fra) - Jakub Menšik (Češ/6) 6:4, 7:6 (4).
