Alcaraz in Fils finalista v Dohi

Zmagovalec letošnjega uvodnega turnirja za grand slam v avstralskem Melbournu je na četrtkovem četrtfinalnem obračunu po hudem boju premagal Rusa Karena Hačanova, na današnjem polfinalnem pa je bil boljši še od njegovega rojaka Andreja Rubljova.

Dvaindvajsetletni Španec, ki ima na jakostni lestvici ATP skoraj 3000 točk prednosti pred drugouvrščenim Italijanom Jannikom Sinnerjem, ki mu je v četrtfinalu turnirja v katarski prestolnici spodrsnilo v obračunu proti Menšiku, bo v soboto naskakoval 26. zmago na turnirjih ATP.