Alcaraz v finalu Londona, Medvedjev pa Halleja

Za 29-letnega Jirija Lehečka, 30. na lestvici ATP, bo to največji finale v karieri, saj je oba naslova doslej v Avstraliji 2024 in 2025 dosegel na turnirjih serije 250, sedem let mlajši Španec pa bo igral peti finale na zadnjih petih turnirjih.

Carlos Alcaraz, ki je na travi dobil 24 od zadnjih 25 dvobojev, je v peščenem delu sezone osvojil Monte Carlo, Rim in Roland Garros, izgubil je le finale v Barceloni.