Alcaraz in Osaka zapuščata New York

Posebej presenetljiv je poraz Carlosa Alcaraza, zmagovalca US Opna 2022, ki je bil veliki favorit v dvoboju z Nizozemcem Boticom van de Zandschulpom, na koncu pa izgubil z 1:6, 5:7, 4:6.

"Enostavno sem brez besed. Zame je to neverjeten večer in to prvič tukaj v nočnem delu tekmovanja na stadionu Arthur Ashe. Res pa je, da sem od prve točke naprej verjel, da imam danes priložnost za zmago. Pomembno je, da sem ostal miren in zbran proti takemu tekmecu, sicer so oni v prednosti," je bil po eni večjih teniških senzacij zadnjega obdobja kar malce nejeveren tudi van de Zandschulp, ki je v letu 2024 dosegel svojo šele 12. zmago.

Na drugi strani je bil 21-letni Alcaraz, v 2024 zmagovalec Pariza in Wimbledona, ki se je pred tem v karieri v New Yorku vselej prebil najmanj do četrtfinala. Zdaj ga je izločil 74. igralec letvice ATP. Edinokrat pred tem je Alcaraz v drugem krogu grand slama doslej izpadel v Wimbledonu 2021.