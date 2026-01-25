Naslovnica
Alcaraz in Sabalenka s pričakovanima zmagama, Đoković brez boja v četrfinale

Melbourne, 25. 01. 2026 11.31 pred 20 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
L.M. STA
Carlos Alcaraz

Prvi nosilec odprtega teniškega prvenstva Avstralije Carlos Alcaraz si je zagotovil četrtfinale na uvodnem grand slamu sezone v Melbournu. Španec je v četrtem krogu premagal Američana Tommyja Paula s 7:6 (6), 6:4 in 7:5. Pred tem si je nadaljevanje zagotovila tudi Belorusinja Arina Sabalenka, prva igralka sveta. Novak Đokovič se je v četrfinale uvrstil brez boja, saj je njegov tekmec dvoboj predal.

Arina Sabalenka je imela proti 19-letni Victorii Mboko precej težav, preden je Kanadčanko izločila s 6:1, 7:6. Carlos Alcaraz se bo v naslednjem dvoboju pomeril proti domačemu upanju in šestemu nosilcu Alexu de Minaurju.

Alcaraz, ki na letošnjem turnirju še ni izgubil niza, se v Melbournu še nikoli ni prebil dlje od četrtfinala. Če mu končno uspe prekiniti avstralski urok, bo postal najmlajši igralec v zgodovini, ki je osvojil naslove na vseh štirih turnirjih za veliki slam. Španec se je v preteklosti boril z natančnostjo in pomanjkanjem doslednosti pri servisni tehniki. Zdaj uporablja nov servis, ki je postal priročno orožje in so ga primerjali s servisom srbskega zvezdnika Novaka Đokovića.

FOTO: Profimedia

"Đoković mi je poslal sporočilo in zapisal: 'Moraš mi plačati'," je dejal Alcaraz v prvem intervjuju na igrišču, kar je nasmejalo navdušeno občinstvo, potem ko je z lahkoto premagal 19. nosilca Tommyja Paula.

Sabalenka z nekaj več težavami

Pred tem je Sabalenka proti Mboko sicer povedla s 6:1 in 4:1 ter je kazalo na njeno gladko zmago, preden je Kanadčanka le pokazala, zakaj je na robu uvrstitve med deseterico najboljših na svetovni lestvici WTA. Mboko je pri zaostanku s 4:5 rešila tri žogice za zmago tekmice in si priigrala podaljšano igro. V njej je Sabalenka vendarle na dominantni način osvojila 20. zaporedno podaljšano igro na turnirjih za grand slam.

FOTO: Profimedia

Po dvoboju je bila zelo navdušena in je dejala: "Mboko je neverjetna igralka. Bil je pravi boj. Zelo sem vesela, da sem to tekmo lahko končala po dveh nizih. Drugi je bil nekoliko težaven. Ampak zadovoljna sem z ravnjo svoje igre. Vesela sem, da sem se uvrstila naprej."

Njena naslednja nasprotnica je še mlajša Američanka Iva Jović, ki je prejšnji mesec dopolnila 18 let. Najstnica je po svoji prvi zmagi nad igralkami iz deseterice WTA proti Jasmine Paolini v samo 53 minutah nadigrala še Kazahstanko Julijo Putincevo s 6:0, 6:1. Jović ima v tej sezoni že 11 zmag, več kot katera koli druga igralka, in je najmlajša, ki se je v četrtfinale v Melbourne Parku uvrstila brez izgubljenega niza, od Venus Williams leta 1998.

FOTO: Profimedia

Vzornik Jovićeve je Đoković, s katerim si delita srbsko poreklo. Zadnja dva tedna ji je svetoval glede igre in jo napovedal kot bodočo številko ena na svetu. Jović je Sabalenko konec prejšnje sezone izbrala kot igralko, s katero se najbolj želi pomeriti. Zdaj se ji bo želja uresničila.

Sabalenka pa ohranja možnost za izjemen rekord na turnirjih za veliki slam kot prva nosilka, ki se v Melbournu poteguje za svoj tretji naslov v štirih letih. Na vseh večjih turnirjih, na katerih je igrala, se je uvrstila vsaj v četrtfinale od odprtega prvenstva Francije leta 2022.

FOTO: AP

Đoković brez boja v četrfinale

Rekorder po osvojenih grand slamih se je v četrfinale uvrstil neposredno. Njegov tekmec Jakub Menšik je dvoboj, ki bi moral biti na sporedu v ponedeljek, predal zaradi poškodbe. Češki teniški igralec je Đokovića lani marca premagal v finalu turnirja masters 1000, ki se je igral v Miamiju. Srb lovi svojo 25. lovoriko s turnirjev velike četverice, v četrtfinalu pa se bo pomeril z zmagovalcem dvoboja med Lorenzom Musettijem in Taylorjem Fritzem.

