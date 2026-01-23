Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Drugi športi

Alcaraz in Sabalenka v osmini finala, Slovenka Klepač v drugem krogu dvojic

Melbourne, 23. 01. 2026 08.38 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
STA
Carlos Alcaraz

Prva nosilca, Belorusinja Arina Sabalenka s tesno zmago s 7:6 in 7:6 nad Avstrijko Anastasio Potapovo ter Španec Carlos Alcaraz z zmago s 6:2, 6:4 in 6:1 nad Francozom Corentinom Moutetom, sta se davi uvrstila v osmino finala prvega teniškega grand slama sezone v Melbournu. Slovenska teniška igralka Andreja Klepač se je v paru s Čehinjo Marie Bouzkovo uvrstila v drugi krog tekmovanja dvojic.

V uvodnem krogu sta Čehinja in Slovenka proti Nizozemki Suzan Lamens in Nemki Evi Lys povedli s 5:0 v prvem nizu, nato pa sta tekmici dvoboj predali.

Vsaj na papirju sta zahtevnejši naslednji tekmici. V drugem krogu slovensko-češko navezo čakata 13. nosilki, Nemka Laura Siegemund in Američanka Sofia Kenin.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Carlos Alcaraz zlahka v osmino finala

Alcaraz se je v jubilejnem 100. dvoboju na turnirjih za grand slam takorekoč sprehodil do osmine finala in napovedal napad na sedmo lovoriko v seriji turnirjev velike četverice.

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz
FOTO: AP

A prav Melbourne je turnir, ki mu najmanj ustreza, saj tukaj še ni prišel dlje od četrtfinala. Če pa mu tokrat uspe, bo postal najmlajši igralec v zgodovini tenisa z zmago na vseh štirih turnirjih za grand slam.

Na Rod Laver Areni je Francoz dober odpor nudil le v drugem nizu, ko je zaostanek 0:3 spremenil v vodstvo s 4:3, nato pa je vajeti igre vnovič prevzel Alcaraz. Po dobrih dveh urah je 22-letni Španec v znak zmage dvignil roki v zrak. Tekmec za uvrstitev v četrtfinale bo Američan Tommy Paul, ki je napredoval po predaji Španca Alejandra Davidovicha Fokine zaradi poškodbe.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ni bilo lahko. Iskreno, ko igraš proti nekomu, kot je Corentin, nikoli ne veš, kaj bo sledilo," je po zmagi dejal Španec in nadaljeval: "Zato je zelo težko pristopiti k tekmi. A na igrišču sem užival. Mislim, da sva oba prikazala odlične udarce in izjemne točke."

Z današnjo zmago ima Alcaraz razmerje zmag in porazov po 100. nastopu na grand slamu 87:13. Tak dosežek je pred njim uspel legendarnemu Švedu Björnu Borgu, ki je na teniških igriščih kraljeval pred zdaj že petimi desetletji.

Sabalenka malo težje

Le tesno se je izšlo Arini Sabalenki, ki je Potapovo premagala šele v dveh podaljšanih igrah, pri čemer je imela prvopostavljena Belorusinja tudi kanček športne sreče, saj je imela v Rusiji rojena Avstrijka v podaljšani igri drugega niza ob vodstvu s 6:3 kar štiri priložnosti za izenačenje na 1:1.

"Igrala je enostavno neverjetno dobro. Imela sem težave, a vedno znova sem našla način, da se borim še naprej," je morda najkakovostnejši ženski dvoboj na letošnjem turnirju doslej pokomentirala Sabalenka, ki je zmagala po več kot dveh urah igre.

V nedeljo bo tekmica Sabalenke hitro vzpenjajoča se 19-letna Kanadčanka Victoria Mboko. Tudi ta se je ob debiju v Melbournu močno namučila z Danko Clara Tauson za zmago s 7:6, 5:7, 6:3.

Arina Sabalenka
Arina Sabalenka
FOTO: AP

Mbokova, ki je bila pred letom dni na lestvici WTA šele 337., je v zadnjih šestih mesecih doživela izjemen preboj in se povzpela na 16. mesto. Zase pravi, da živi svoje športne sanje: "Tukaj je neverjetno. To je moja prva osmina finala na turnirjih za grand slam. Prvič igram na OP Avstralije. To je res izjemna izkušnja."

"Nikoli še nisem igrala proti aktualni številki ena na svetu. To bo spet nekaj novega. Predvidevam, da bova igrali na Rod Laver Areni. Nikoli še nisem igrala niti na osrednjem igrišču turnirja za grand slam. Toliko prvih stvari. Navdušena sem. To je nekaj, kar doživi zelo malo ljudi. V nedeljo imam priložnost, da pokažem, kaj znam," je še dodala Kanadčanka.

Mboko je lani zablestela na odprtem prvenstvu Kanade, kjer je v osmini finala premagala Američanko Coco Gauff, v finalu pa tudi Japonko Naomi Osaka. Novembra je temu dodala zmago v Hongkongu, letos je že bila finalistka turnirja v Adelaidi.

V moški konkurenci je napredoval tudi Rus Danil Medvedjev, ki je Madžara Fabiana Marozsana premagal po petih nizih. V ženski jih je Kazahstanka Julija Putinceva potrebovala tri za tesno zmago nad Turkinjo Zeynep Sönmez.

Izidi:

- Melbourne, OP Avstralije (64,4 milijona evrov):

- moški, 3. krog:

Carlos Alcaraz (Špa/1) - Corentin Moutet (Fra) 6:2, 6:4, 6:1;

Tommy Paul (ZDA/19) - Alejandro Davidovich Fokina (Špa/14) 6:1, 6:1, b.b.;

Danil Medvedjev (Rus/11)- Fabian Marozsan (Mad) 6:7 (5), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3;

Learner Tien (ZDA/25) - Nuno Borges (Por) 7:6 (9), 6:4, 6:2;

- ženske, 3. krog:

Arina Sabalenka (Blr1) - Anastasia Potapova (Avt) 7:6 (4), 7:6 (7);

Victoria Mboko (Kan/17) - Clara Tauson (Dan/14) 7:6 (5), 5:7, 6:3;

Julija Putinceva (Kaz) - Zeynep Sommez (Tur) 6:3, 6:7 (3), 6:3.

Razlagalnik

Teniški grand slam je izraz, ki se nanaša na štiri najpomembnejše in najprestižnejše teniške turnirje na svetu: Odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu, Roland Garros v Parizu, Wimbledon v Londonu in odprto prvenstvo ZDA v New Yorku. Ti turnirji imajo najdaljšo tradicijo, najvišje nagradne sklade in največjo mednarodno pozornost. Zmaga na vseh štirih turnirjih v koledarskem letu je znana kot 'koledarski grand slam' in predstavlja največji dosežek v teniški karieri posameznega igralca ali igralke.

Björn Borg je legendarni švedski teniški igralec, ki je dominiral v sedemdesetih in zgodnjih osemdesetih letih 20. stoletja. S svojo mirno in osredotočeno igro, ki je temeljila na močnem forhendu in izjemni fizični pripravljenosti, je osvojil 11 turnirjev za grand slam (6x Roland Garros, 5x Wimbledon). Kljub svoji kratki karieri, saj se je upokojil pri 26 letih, ga mnogi še vedno uvrščajo med največje teniške igralce vseh časov. Njegovo rivalstvo z Johnom McEnroejem je bilo eno najbolj ikoničnih v zgodovini tenisa.

Lestvica WTA (Women's Tennis Association) je uradna lestvica, ki razvršča profesionalne teniške igralke po svetu na podlagi njihovih rezultatov na turnirjih v zadnjih 52 tednih. Točke se dodeljujejo glede na uspešnost na posameznih turnirjih, pri čemer imajo turnirji za grand slam največjo vrednost. Lestvica WTA je ključna za določanje nosilcev na turnirjih, uvrstitev v glavne žrebe in kvalifikacije ter za spremljanje napredka in statusa igralk v profesionalnem tenisu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Sabalenka carlos alcaraz op Avstralije australian open Andreja Klepač

Danska do pomembne zmage proti Franciji

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Mleko, kruh in bolonjska salama: Zlatanova vzgoja, ki preseneča svet
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Kdaj je čas, da otrok preneha uporabljati dudo?
Prišlo do nenavadne eksplozije v pečici
Prišlo do nenavadne eksplozije v pečici
zadovoljna
Portal
Igralec, o katerem trenutno govorijo vsi
Dnevni horoskop: Levi so pristni, device si zaslužijo nagrado
Dnevni horoskop: Levi so pristni, device si zaslužijo nagrado
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
3 znaki, ki razkrivajo, da vas partner vara
Torbica, ki navdušuje, opažena na mestnih ulicah
Torbica, ki navdušuje, opažena na mestnih ulicah
vizita
Portal
Že pet dodatnih minut na dan lahko zmanjša tveganje za prezgodnjo smrt
Kako pomiriti razdražen želodec
Kako pomiriti razdražen želodec
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Premalo spanja? Nova raziskava razkriva presenetljivo povezavo
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
Lahko prehrana pomaga ohranjati močne in zdrave kosti?
cekin
Portal
Obroki le 1 evro, najemnina 150 evrov
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Komu ni treba plačati prispevka za dolgotrajno oskrbo?
Z dvigom minimalne plače najslabše plačani v javnem sektorju v sedmem plačnem razredu
Z dvigom minimalne plače najslabše plačani v javnem sektorju v sedmem plačnem razredu
Zadnji cenovno dostopni avtomobil v ZDA je uradno izginil
Zadnji cenovno dostopni avtomobil v ZDA je uradno izginil
moskisvet
Portal
Po ločitvi odšla na Antarktiko
Tako igranje videoiger vpliva na otrokov IQ
Tako igranje videoiger vpliva na otrokov IQ
Šokantna izpoved Paris Hilton o posnetku, ki ji je spremenil življenje
Šokantna izpoved Paris Hilton o posnetku, ki ji je spremenil življenje
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
Kako pogosto naj bi imeli pari spolne odnose?
dominvrt
Portal
Kmetje, pozor: 8 % denarja, ki ga mnogi pozabijo
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Vrtnarski eksperiment, ki buri splet: ali semena v ledu res bolje kalijo?
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Najboljši način za shranjevanje krompirja, da ostane svež vso zimo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
Napake v spalnici, ki jih mnogi nevede delajo
okusno
Portal
Hitro pecivo za lenobe
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Družinsko kosilo, ki ga bodo vsi pohvalili
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Krepka enolončnica, ki je z vsakim pogrevanjem boljša
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
Sladica, ki se ji ne moreš upreti
voyo
Portal
Sanjski moški Hrvaške
Sledi v snegu
Sledi v snegu
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469