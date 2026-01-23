Alcaraz in Sabalenka v osmini finala, Slovenka Klepač v drugem krogu dvojic

V uvodnem krogu sta Čehinja in Slovenka proti Nizozemki Suzan Lamens in Nemki Evi Lys povedli s 5:0 v prvem nizu, nato pa sta tekmici dvoboj predali. Vsaj na papirju sta zahtevnejši naslednji tekmici. V drugem krogu slovensko-češko navezo čakata 13. nosilki, Nemka Laura Siegemund in Američanka Sofia Kenin.

Carlos Alcaraz zlahka v osmino finala

Alcaraz se je v jubilejnem 100. dvoboju na turnirjih za grand slam takorekoč sprehodil do osmine finala in napovedal napad na sedmo lovoriko v seriji turnirjev velike četverice.

Carlos Alcaraz

A prav Melbourne je turnir, ki mu najmanj ustreza, saj tukaj še ni prišel dlje od četrtfinala. Če pa mu tokrat uspe, bo postal najmlajši igralec v zgodovini tenisa z zmago na vseh štirih turnirjih za grand slam. Na Rod Laver Areni je Francoz dober odpor nudil le v drugem nizu, ko je zaostanek 0:3 spremenil v vodstvo s 4:3, nato pa je vajeti igre vnovič prevzel Alcaraz. Po dobrih dveh urah je 22-letni Španec v znak zmage dvignil roki v zrak. Tekmec za uvrstitev v četrtfinale bo Američan Tommy Paul, ki je napredoval po predaji Španca Alejandra Davidovicha Fokine zaradi poškodbe.

"Ni bilo lahko. Iskreno, ko igraš proti nekomu, kot je Corentin, nikoli ne veš, kaj bo sledilo," je po zmagi dejal Španec in nadaljeval: "Zato je zelo težko pristopiti k tekmi. A na igrišču sem užival. Mislim, da sva oba prikazala odlične udarce in izjemne točke." Z današnjo zmago ima Alcaraz razmerje zmag in porazov po 100. nastopu na grand slamu 87:13. Tak dosežek je pred njim uspel legendarnemu Švedu Björnu Borgu, ki je na teniških igriščih kraljeval pred zdaj že petimi desetletji.

Sabalenka malo težje

Le tesno se je izšlo Arini Sabalenki, ki je Potapovo premagala šele v dveh podaljšanih igrah, pri čemer je imela prvopostavljena Belorusinja tudi kanček športne sreče, saj je imela v Rusiji rojena Avstrijka v podaljšani igri drugega niza ob vodstvu s 6:3 kar štiri priložnosti za izenačenje na 1:1. "Igrala je enostavno neverjetno dobro. Imela sem težave, a vedno znova sem našla način, da se borim še naprej," je morda najkakovostnejši ženski dvoboj na letošnjem turnirju doslej pokomentirala Sabalenka, ki je zmagala po več kot dveh urah igre. V nedeljo bo tekmica Sabalenke hitro vzpenjajoča se 19-letna Kanadčanka Victoria Mboko. Tudi ta se je ob debiju v Melbournu močno namučila z Danko Clara Tauson za zmago s 7:6, 5:7, 6:3.

Arina Sabalenka

Mbokova, ki je bila pred letom dni na lestvici WTA šele 337., je v zadnjih šestih mesecih doživela izjemen preboj in se povzpela na 16. mesto. Zase pravi, da živi svoje športne sanje: "Tukaj je neverjetno. To je moja prva osmina finala na turnirjih za grand slam. Prvič igram na OP Avstralije. To je res izjemna izkušnja." "Nikoli še nisem igrala proti aktualni številki ena na svetu. To bo spet nekaj novega. Predvidevam, da bova igrali na Rod Laver Areni. Nikoli še nisem igrala niti na osrednjem igrišču turnirja za grand slam. Toliko prvih stvari. Navdušena sem. To je nekaj, kar doživi zelo malo ljudi. V nedeljo imam priložnost, da pokažem, kaj znam," je še dodala Kanadčanka. Mboko je lani zablestela na odprtem prvenstvu Kanade, kjer je v osmini finala premagala Američanko Coco Gauff, v finalu pa tudi Japonko Naomi Osaka. Novembra je temu dodala zmago v Hongkongu, letos je že bila finalistka turnirja v Adelaidi. V moški konkurenci je napredoval tudi Rus Danil Medvedjev, ki je Madžara Fabiana Marozsana premagal po petih nizih. V ženski jih je Kazahstanka Julija Putinceva potrebovala tri za tesno zmago nad Turkinjo Zeynep Sönmez. Izidi: - Melbourne, OP Avstralije (64,4 milijona evrov): - moški, 3. krog: Carlos Alcaraz (Špa/1) - Corentin Moutet (Fra) 6:2, 6:4, 6:1; Tommy Paul (ZDA/19) - Alejandro Davidovich Fokina (Špa/14) 6:1, 6:1, b.b.; Danil Medvedjev (Rus/11)- Fabian Marozsan (Mad) 6:7 (5), 4:6, 7:5, 6:0, 6:3; Learner Tien (ZDA/25) - Nuno Borges (Por) 7:6 (9), 6:4, 6:2; - ženske, 3. krog: Arina Sabalenka (Blr1) - Anastasia Potapova (Avt) 7:6 (4), 7:6 (7); Victoria Mboko (Kan/17) - Clara Tauson (Dan/14) 7:6 (5), 5:7, 6:3; Julija Putinceva (Kaz) - Zeynep Sommez (Tur) 6:3, 6:7 (3), 6:3.