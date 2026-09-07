Alcaraz in Shelton navdušila v osmini finala

Carlos Alcaraz in Ben Shelton, oba stara 23 let, sta navdušila v nedeljskem obračunu osmine finala. Oba sta zmagala v treh nizih. Branilec naslova iz Španije Alcaraz ni imel težav proti Američanu Tommyju Paulu, 21. nosilcu, deveti nosilec Američan Shelton pa je rutinirano ukanil Grka Stefanosa Cicipasa. V ženski konkurenci se je v četrtfinale uvrstila dvakratna branilka naslova iz Belorusije Arina Sabalenka, ki se bo za polfinalno vstopnico pomerila z zmagovalko Wimbledona Čehinjo Lindo Noskovo, šesto nosilko, medtem ko je tretja nosilka Američanka Jessica Pegula izločila Romunko Sorano Cirsteo (17. nosilka). Čeprav je Alcaraz, ki se vrača na turnejo po poškodbi, močan vtis pustil že v prvih treh krogih, se pred tem še ni pomeril z igralcem, ki bi bil na lestvici uvrščen višje od 72. mesta.

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Sedemkratni zmagovalec turnirjev za grand slam je brez večjih težav opravil izziv, ki mu ga je postavil nekdanji osmi igralec sveta Tommy Paul. Španec je bil neusmiljen pri doseganju zmagovitih udarcev ter si tako zagotovil zmago s 6:4, 6:4, 6:4. Le kompresijski rokav na Alcarazovi desni roki je pričal o poškodbi zapestja, zaradi katere je bil med aprilom in koncem avgusta odsoten s turneje. "Zmaga nad Tommyjem Paulom je vedno odlično merilo moje trenutne forme. Če bi moral biti do sebe nekoliko kritičen, bi rekel, da lahko še vedno izboljšam začetni udarec," je priznal Alcaraz. V četrtfinalu ga čaka velik izziv, saj se bo pomeril s trenutno najbolj vročim igralcem, Sheltonom. Gre za tekmeca, ki ga je premagal na obeh dosedanjih medsebojnih srečanjih - na Roland-Garrosu leta 2025 in na mastersu 1000 v Torontu 2023.

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Po počasnem začetku turnirja, v vsakem krogu je oddal niz, je levičar, polfinalist iz leta 2023, v osmini finala prevladoval nad Cicipasom (53. na lestvici) in zmagal s 6:2, 6:3, 6:4. Igralec s Floride, ki je bil prisiljen lani v tretjem krogu zaradi poškodbe predati dvoboj, tokrat ni imel težav. Grk si ni priigral niti ene priložnosti za odvzem servisa. Shelton si želi polne tribune na dvoboju proti Alcarazu na stadionu Arthur Ashe. Zmagovalca tega dvoboja v polfinalu čaka obračun z Američanom. Frances Tiafoe, ki je premagal Rusa Danila Medvedjeva, se bo namreč v četrtfinalu pomeril z rojakom Alexom Michelsenom.

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Dvoboj osmine finala med Sabalenko in Američanko Taylor Townsend, ki na lestvici posameznic zaseda 96. mesto, je zaznamovala igra brez pravega ritma in tekoče izmenjave udarcev. Uvodoma je bilo možno spremljati pet zaporednih odvzemov servisa. Sabalenka je v ključnih trenutkih igrala bolj odločno in zmagala s 6:4, 6:3. Potem ko je v drugem nizu zaostajala z 1:3, je Belorusinja nenadoma dvignila raven igre in dobila zadnjih pet iger dvoboja. Njena naslednja tekmica bo Noskova. Letošnja zmagovalka turnirja v Wimbledonu je ugnala Ukrajinko Marto Kostjuk.

OP ZDA, grand slam (93,2 milijona evrov):