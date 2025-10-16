Svetli način
Drugi športi

Alcaraz in Sinner za najvišjo nagrado v svetu tenisa

Rijad, 16. 10. 2025 22.12 | Posodobljeno pred 1 uro

STA
Španec Carlos Alcaraz in Italijan Jannik Sinner sta finalista ekshibicijskega turnirja v Rijadu. Za največji ček v svetu tenisa v višini 6 milijonov dolarjev (5,13 milijona evrov) se bosta pomerila v soboto. Lani je ob prvi izdaji turnirja "šestih kraljev" Sinner ugnal Alcaraza.

Jannik Sinner in Carlos Alcaraz
Jannik Sinner in Carlos Alcaraz FOTO: AP

Španec, prvi igralec sveta, je bil v prvem krogu oziroma četrtfinalu tekmovanja v Rijadu prost, tokrat pa je v polfinalu s 6:4, 6:2 premagal Američana Taylorja Fritza. Ta je pred tem v četrtfinalu ugnal Nemca Alexandra Zvereva.

V finalu bo Alcaraz igral proti Sinnerju, ki je moral v sredo v četrtfinalu najprej ugnati Grka Stefanosa Cicipasa, danes pa je bil prav tako s 6:4, 6:2 boljši od Srba Novaka Đokovića. Ta je bil v četrtfinalu prost.

Vsak od igralcev, ki je nastopil na turnirju kraljev je prejel 1,28 milijona evrov, le zmagovalec pa bo lahko v soboto to nagrado dvignil na 5,13 milijona evrov. Skupni nagradni sklad znaša nekaj več kot 11,5 milijona evrov.

Alcaraz in Sinner sta se to sezono pomerila petkrat, štirikrat pa je slavil Španec. Čeprav ta dvoboj ne bo štel v uradno medsebojno statistiko, v kateri je boljši Alcaraz z 10:5, pa za večjo denarno nagrado to sezono še nista igrala.

Oba sta letos osvojila po dva grand slama, Sinner na OP Avstralije in v Wimbledonu, Alcaraz pa na Rolandu Garrosu in OP ZDA.

Lani je v finalu Sinner premagal Alcaraza z 2:1 v nizih, v boju za tretje mesto pa je Đoković premagal zdaj že upokojenega Španca Rafaela Nadala.

