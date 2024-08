Alcaraz: Kar uspeva Đokoviću, meji na brutalnost

Pravijo mu tudi 'teniški genialec iz Murcie', toda Carlos Alcaraz le skromno odmahne z roko in povsem osredotočeno razmišlja o naslednjemu tekmecu na poti do svojega šestega naslova za grand slam v karieri.

New York mu leži, nenazadnje je pred dvema letoma prav na Odprtem prvenstvu ZDA prišel do svoje prve velike zmage, v vmesnem času do danes pa v svoje vitrine pri komaj 21 letih dodal še tri prestižne lovorike, in sicer dva Wimbledona in en Roland Garros. Pred dvema letoma je v finalu nadigral Danca Casperja Ruuda in le nekaj dni pozneje z 19 leti, štirimi meseci in šestimi dnevi postal najmlajša številka ena svetovnega tenisa v zgodovini.