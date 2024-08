Alcaraz kvalifikantu presenetljivo oddal niz, Britanec in Rus spisala zgodovino

OGLAS

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Carlos Alcaraz je svoj niz zmag na turnirjih za grand slam podaljšal na 15 dvobojev. Letos je sicer že slavil na Roland Garrosu in v Wimbledonu, na US opnu pa je osvojil lovoriko leta 2022. Naskok na tretji letošnji grand slam je začel odločno in si priboril vodstvo s 4:0. Toda Li Tu, ki se je v glavni del turnirja posameznikov prebil skozi kvalifikacije, se je zelo dobro spopadel z mogočnim stadionom Arthurja Asha in Alcarazovim servisom ter osvojil drugi niz. V tretjem je skušal ohraniti pritisk, a je Alcarazov brejk za vodstvo s 4:3 odprl vrata raja, Španec je osvojil osem zaporednih iger in osvojil tretji niz ter v četrtem povedel s 5:0.

Toda Tu se še ni predal in rešil par žogic, preden je Alcaraz zaključil igro. "Zelo sem vesel, da sem se prebil naprej in dobil priložnost, da bom v naslednjem krogu boljši," je dejal Alcaraz. "Očitno sem se dobro počutil na igrišču. Mislim, da sem dobro udarjal žogico. Dobro sem se gibal." "Nekaj stvari je, ki jih moram izboljšati, če hočem, veste, nadaljevati po žrebu navzgor, a očitno moram priznati tudi njemu, da je igral res dober tenis in me je danes malce presenetil v drugem nizu," je še dodal Alcaraz.

Carlos Alcaraz FOTO: AP icon-expand

V uvodnem krogu turnirja na igriščih Flushing Meadows je zbral 50 winnerjev in 30 neizsiljenih napak. 18 teh napak je prišlo v drugem nizu, ko je izgubil tri zaporedne igre. To je vključevalo tudi izgubo servisa za predajo niza. "Po prvem nizu sem naredil le dve neizsiljeni napaki, v drugem nizu pa 18," je dejal 21-letni Alcaraz in dodal, da je bil to prav toliko dejavnik kot Tujevo vse večje zaupanje na impozantnem stadionu. "Začel je igrati bolje. Očitno je bolje serviral, igral bolj agresivno in ni delal toliko napak kot v prvem nizu. Ko pa govorim o sebi, je bila od dveh do 18 neizsiljenih napak zame velika razlika."

Tretjepostavljeni Španec, ki je leta 2022 v New Yorku osvojil prvega od svojih štirih turnirjev za grand slam, se bo v drugem krogu pomeril s četrtfinalistom iz leta 2021, Nizozemcem Boticom van de Zandschulpom. Ta je v treh nizih ugnal v Izraelu rojenega Kanadčana rusko-ukrajinskega rodu Denisa Šapovalova s 6:4, 7:5, 6:4. Prvi dvoboj po škandalu s pozitivnima dopinškima testoma je preživel Italijan Jannik Sinner. Prvi igralec sveta je premagal 140. Mackenzieja McDonalda v svojem prvem dvoboju, odkar je bil vpleten v polemiko glede dopinških testov. Sinner je tako kot Alcaraz oddal en niz.

Naomi Osaka FOTO: AP icon-expand

Uvodni krog je preživela tudi dvakratna prvakinja OP ZDA Japonka Naomi Osaka, ki so jo po dobljenem obračunu povsem premagala čustva. Osakova, ki je lanski turnir izpustila po rojstvu hčerke Shai, je osupnila 10. nosilko iz Latvije Jeleno Ostapenko. Prva igralka sveta in prvakinja iz leta 2022 Iga Swiatek je premagala 104. igralko sveta iz Rusije Kamilo Rahimovo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Peti nosilec, Rus Danil Medvedjev, ki je razblinil sanje Novaka Đokovića o koledarskem turnirju za grand slam z osvojitvijo OP ZDA leta 2021, se je uvrstil v drugi krog z zmago v štirih nizih nad Srbom Dušanom Lajovićem. Grka, 11. nosilca Stefanosa Cicipasa, je presenetil Avstralec Thanasi Kokkinakis. Švicarju Stanu Wawrinki, prvaku iz leta 2016, ni uspelo postati šele tretji človek v zadnjih 50 letih, ki je zmagal v glavnem žrebu na turnirju pri starosti 39 let ali več. Wawrinka je izgubil proti italijanskemu kvalifikantu Mattii Bellucciju.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči