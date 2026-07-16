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Alcaraz po dolgem okrevanju potrdil vrnitev na teniška igrišča

Barcelona, 16. 07. 2026 14.01 pred 24 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
STA
Carlos Alcaraz

Teniški svet nestrpno pričakuje vrnitev teniškega zvezdnika Carlosa Alcaraza, ki zaradi poškodbe desnega zapestja prisilno počiva že vse od aprila. Zdaj je 23-letnik potrdil prvi nastop po poškodbi; je na seznamu igralcev za masters 1000 v Cincinnatiju.

Carlos Alcaraz in njegova ekipa so že od začetka vztrajali, da je popolno okrevanje prednostna naloga. Zmagovalec sedmih turnirjev za veliki slam ne igra vse od aprilskega turnirja v Barceloni, izpustil je tudi obrambo naslova tako na Roland Garrosu kot v Wimbledonu. Posledično je nekdanji prvi igralec sveta na svetovni lestvici zdrsnil na tretje mesto.

Carlos Alcaraz je dobil letošnji uvodni grand slam za odprto prvenstvu Avstralije.
Carlos Alcaraz je dobil letošnji uvodni grand slam za odprto prvenstvu Avstralije.
FOTO: Profimedia

Alcaraz je v zadnjih tednih na družbenih omrežjih objavil posnetke, na katerih previdno trenira na igrišču, a vse kaže, da za svojo vrnitev načrtuje nastop na mastersu v Cincinnatiju, ki se bo začel 13. avgusta. Španca pa ni na seznamu prijavljenih za predhodni turnir serije masters v Montrealu, ki se bo začel 2. avgusta. Organizatorji turnirja bi mu sicer še vedno lahko podelili posebno povabilo, če bi zanj zaprosil.

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Združenje ATP tradicionalno eno posebno povabilo hrani za vrhunskega igralca, ki se za nastop odloči v zadnjem trenutku. Žreb za turnir v Montrealu je predviden za 31. julij. Če bo Alcaraz izpustil tudi Montreal, bi mu nastop v Cincinnatiju zagotovil vsaj nekaj tekmovalne prakse pred zadnjim turnirjem za veliki slam v drugi polovici avgusta na OP ZDA, na katerem prav tako brani naslov.

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