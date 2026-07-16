Alcaraz po dolgem okrevanju potrdil vrnitev na teniška igrišča

Carlos Alcaraz in njegova ekipa so že od začetka vztrajali, da je popolno okrevanje prednostna naloga. Zmagovalec sedmih turnirjev za veliki slam ne igra vse od aprilskega turnirja v Barceloni, izpustil je tudi obrambo naslova tako na Roland Garrosu kot v Wimbledonu. Posledično je nekdanji prvi igralec sveta na svetovni lestvici zdrsnil na tretje mesto.

Carlos Alcaraz je dobil letošnji uvodni grand slam za odprto prvenstvu Avstralije. FOTO: Profimedia

Alcaraz je v zadnjih tednih na družbenih omrežjih objavil posnetke, na katerih previdno trenira na igrišču, a vse kaže, da za svojo vrnitev načrtuje nastop na mastersu v Cincinnatiju, ki se bo začel 13. avgusta. Španca pa ni na seznamu prijavljenih za predhodni turnir serije masters v Montrealu, ki se bo začel 2. avgusta. Organizatorji turnirja bi mu sicer še vedno lahko podelili posebno povabilo, če bi zanj zaprosil.