Alcaraz nadigral Zvereva za polfinale, med štirimi najboljšimi tudi Keysova

Alcaraz je po dveh urah in pol v treh nizih premagal Alexandra Zvereva , ki se je pred dvobojem z lanskim zmagovalcem New Yorka pošteno namučil z Italijanom Jannikom Sinnerjem in njegov odpor strl po maratonskem dvoboju v petih nizih. Na špansko-nemškem obračunu je bilo vse v znamenju Alcaraza, ki je bil vselej korak pred visokoraslim Nemcem.

Po obeh dvobojih so znani vsi polfinalisti turnirja za grand slam z nagradnim skladom 60 milijonov evrov. V moški konkurenci se bo Carlos Alcaraz pomeril z Rusom Danilom Medvedjevom , Srba Novaka Đokovića pa čaka Američan Ben Shelton . V ženskem delu tekmovanja bo Madison Keys loparje prekrižala z Belorusinjo Arino Sabalenka , veliki up ameriškega tenisa Coco Gauff pa čaka obračun s Čehinjo Karolino Muchovo .

"Nekoč bo nekdo na tem igrišču še umrl. To je brutalno. Edino, kar je bilo v teh pogojih dobro, je to, da sva trpela oba. Na koncu se je izšlo dobro, čeprav je bilo veliko nihanj v igri obeh," je po tekmi povedal zmagovalec in imel pri tem v mislih predvsem zelo soparno vreme pri temperaturi 34 stopinj Celzija, ki je načela kondicijo obeh igralcev.

"Na osrednjem igrišču Arthur Ashe se vedno počutim prijetno. Moja forma je na visoki ravni, počutim se močnega in sem pripravljen na nov izziv proti Medvedjevu," je po zmagi dejal 20-letni Alcaraz, ki je v tej sezoni že osvojil turnir za grand slam v Wimbledonu. Alcarazov polfinalni tekmec Medvedjev je po zmagi nad rojakom Andrejem Rubljovom s 6:4, 6:3 in 6:4 močno potarnal nad nehumanimi razmerami za igro.

V ženskem delu tekmovanja Madison Keys, 17. nosilka turnirja v New Yorku, ruši vse ovire pred seboj. Njena zadnja žrtev je bila letošnja zmagovalka Wimbledona Marketa Vondroušova , ki jo je premagala po uri in 26 minutah. Američanka se je tretjič uvrstila v polfinale v Flushing Meadowsu, leta 2018 jo je premagala Japonka Naomi Osaka , leto pred tem pa je premagala CoCo Vandeweghe , nato pa v finalu klonila proti rojakinji Sloane Stephens .

"Od prve do zadnje žoge sem bila agresivna, kar se mi je obrestovalo," je dejala Keysova, ki jo v naslednjem dvoboju čaka Sabalenka. Njun zadnji dvoboj v Wimbledonu se je v četrtfinalu končal z zmago Belorusinje, pred novim medsebojnim dvobojem pa je Keysova dejala: "Čaka me izjemno zahteven obračun. Na njem bo veliko težkih in močnih udarcev, točke pa ne bodo pretirano dolge."

Sabalenka je v četrtfinalu izločila Kitajko Zheng Qinwen s 6:1 in 6:4, za zmago pa je potrebovala uro in 12 minut. "Zelo sem zadovoljna s svojo predstavo. Zdaj sem si sama dala priložnost, da letos polfinale odigram bolje. O številki ena ne razmišljam. Tukaj me čakajo druge stvari. Po turnirju bo časa za to dovolj," je po tekmi povedala Sabalenka, ki se je v tej sezoni že uvrstila v polfinale Wimbledona in Roland Garrosa.

Odprto prvenstvo ZDA, grand slam (60 milijonov evrov):

- moški, četrtfinale:

Danil Medvedjev (Rus/3) - Andrej Rubljov (Rus/8) 6:4, 6:3, 6:4;

Carlos Alcaraz (Špa/1) - Alexander Zverev (Nem/12) 6:3, 6:2, 6:4;

- ženske, četrtfinale:

Arina Sabalenka (Blr/2) - Zheng Qinwen (Kit/23) 6:1, 6:4;

Madison Keys (ZDA/17) - Marketa Vondroušova (Češ/9) 6:1, 6:4.