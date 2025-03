Alcaraz napredoval, nepričakovano ekspresno slovo Đokovića

Zmagovalec 24 turnirjev za grand slam Novak Đoković je v dvoboju drugega kroga storil kar 37 neizsiljenih napak, po dvoboju pa dejal, da ni izgovorov za tako slabo predstavo. Manjše presenečenje je uprizoril tudi Italijan Matteo Arnaldi, ki je s 6:4 in 7:5 izločil sedmega nosilca Andreja Rubljova iz Rusije. Že dan prej je nastope v Indian Wellsu sklenil prvi nosilec, Nemec Alexander Zverev .

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Ob porazu Nemca in odsotnosti prvega igralca sveta Jannika Sinnerja, Italijan služi trimesečno kazen zaradi dopinške kršitve, Španec Carlos Alcaraz kot drugi nosilec ostaja najvišje postavljeni igralec v moškem delu turnirja. Enaindvajsetletnik letos lovi tretji zaporedni naslov na tem turnirju, kar je pred tem uspelo zgolj Đokoviću in švicarski legendi Rogerju Federerju. Za uvrstitev v tretji krog je Alcaraz brez težav s 6:4 in 6:2 ugnal Francoza Quentina Halysa.