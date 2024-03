Še preden pa je Carlos Alcaraz, sicer branilec naslova na mastersu v kalifornijski puščavi, končal dvoboj, je igralce in občinstvo presenetila invazija čebel. Na pomoč so morali organizatorji tekmovanja poklicati tudi enega od strokovnjakov za odstranjevanje čebel, na kar se je igra lahko po kar 109-minutni prekinitvi nadaljevala. "Bilo je čudno, nikoli še nisem doživel kaj takega med dvobojem," je po koncu dvoboja dejal drugi nosilec Alcaraz. "Ne bom lagal, bilo me je kar malo strah vseh teh čebel. Ko se je dvoboj začel, so me pustile pri miru in lahko sem se osredotočil na svojo igro," je še dodal 20-letni Španec.