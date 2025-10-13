Alcaraz ostaja na vrhu, Vacherot po zmagi nad Đokovićem napredoval za 164 mest

Na vrhu ni sprememb. Za vodilnima krepko zaostaja tretji Nemec Alexander Zverev. Četrti je Američan Taylor Fritz, peti pa Srb Novak Đoković. Do edine spremembe med prvo deseterico je prišlo na osmem mestu, kjer je Italijan Lorenzo Musseti prehitel Britanca Jacka Draperja.
Šestindvajsetletni Valentin Vacherot je minuli konec tedna v Šanghaju postal najnižje uvrščeni igralec, ki je kadar koli nastopil v finalu mastersa, v finalu pa je pred tem 204. igralec sveta ugnal še svojega bratranca, Francoza Arthurja Rinderknecha. Vacherot je s slavjem na Kitajskem skočil na 40. mesto, tudi Rinderknech pa je pridobil 26 mest in je po novem 28.
Vodilna Slovenca sta tokrat nekaj mest pridobila. Bor Artnak je pridobil 39 mest in je 465. igralec sveta, Filip Jeff Planinšek pa je s pridobljenimi 36 mesti zdaj 587. Med najboljšo tisočerico se nahaja le še Sebastian Dominko, ki je 967.
Lestvica ATP (13. oktober):
1. (1.) Carlos Alcaraz (Špa) 11.340 točk
2. (2.) Jannik Sinner (Ita) 10.000
3. (3.) Alexander Zverev (Nem) 5930
4. (4.) Taylor Fritz (ZDA) 4645
5. (5.) Novak Đoković (Srb) 4580
6. (6.) Ben Shelton (ZDA) 4100
7. (7.) Alex De Minaur (Avs) 3935
8. (9.) Lorenzo Musetti (Ita) 3645
9. (8.) Jack Draper (VBr) 3590
10. (10.) Karen Hačanov (Rus) 3190
...
465. (504.) Bor Artnak (Slo) 92
587. (623.) Filip Jeff Planinšek (Slo) 62
967. (963.) Sebastian Dominko (Slo) 17
...
