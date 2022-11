ACH v ligi prvakov prvič pred svojimi navijači

Slovenski prvaki so Düren dobro spoznali, menijo, da gre za odlično ekipo. Igra tekmecev sloni na treh igralcih, nemškem reprezentančnem sprejemalcu Tobiasu Brandu, čilskem korektorju Sebastianu Gevertu in organizatorju igre Tomasu Kocian-Falkenbachu. Imajo tudi visokega neugodnega srednjega blokerja Luuca Van der Enta, ki meri kar 210 centimetrov. Trener ACH Radovan Gačič je tokratne goste ocenil za odlično ekipo, ki pa je vsaj en razred slabša od Perugie. Ta je ACH premagala v uvodnem krogu lige prvakov. Zato meni, da so Nemci premagljivi, prav tako pa je optimističen glede možnosti za uvrstitev v izločilne boje. Na voljo za sredino tekmo bi imel vse igralce, čeprav je v ekipi nekaj manjših poškodb.

ACH Volley bo letos vse tekme igral v Tivoliju, ki nudi boljše vzdušje kot večja stoženska dvorana. "Tri tisoč gledalcev, kot jih pričakujemo, je lepše videti v Tivoliju kot v Stožicah. Pa Stožice so tudi precej bolj zasedene," je o tem dejal predsednik ACH Volleyja Rasto Oderlap.