Carlos Alcaraz piše teniško zgodovino, ostaja številka ena

Uvodni niz je nakazoval drugačen razplet, saj je Đoković povedel kar s 5:0, preden je osvojil prvo igro Španec. Ta je nato v drugem povedel z 2:0 in potrdil, da se nikakor ne predaja. Srb je izenačil, Alcaraz pa je niz dobil v podaljšani igri, čeprav je imel Srb pri vodstvu s 6:5 zaključno žogico za vodstvo z 2:0.

Tretji niz je bil popolnoma v znamenju mladega Španca, saj je Đoković izgubil kar tri od štirih iger na svoj začetni udarec. Vse je kazalo, da bo imela mladost prednost pred izkušnjami, a se je Beograjčan vnovič prebudil in z dvema odvzema servisa izenačil na 2:2. Dvoboj je dokončno odločila tretja igra petega niza, ko je Španec povedel z 2:1 in na svoj servis s 3:1. Prednost je obdržal do konca in se veselil po 4:46 ure trdega boja.

Đoković, ki je v Wimbledonu zmagal kar sedemkrat, je tukaj nanizal 34 zmag zaporedoma, dokler mu serije danes ni prekinil Španec.