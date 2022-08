Alcaraz po porazu v Montrealu: Prvič se nisem znal soočiti s pritiskom

Tommy Paul ga je premagal v treh nizih (6:7, 7:6, 6:3), kar pomeni, da 19-letnik pred OP ZDA ne bo presenetil celotnega teniškega sveta in zavzel naziva svetovne številke ena. Po odličnem začetku sezone in odmevni zmagi na turnirju v Madridu, kjer je premagal Rafaela Nadala, Novaka Đokovića in Aleksandara Zvereva, je mladeničeva zvezda resnično močno gorela. A v zadnjih mesecih se je kljub solidni igri soočil z ovirami, ki jih ni uspel premagati. Jannik Sinner je Carlosa Alcaraza premagal v finalu turnirja v Umagu, zdaj pa je njegovo samozavest pred zadnjim turnirjem v sezoni znova načel poraz.