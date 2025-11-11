Alcaraz po trdem boju premagal Fritza

Carlos Alcaraz je v Torinu prišel do druge zmage in z izkupičkom 2:0 vodi v skupini Jimmyja Connorsa, a pot do današnjega uspeha ni bila lahka. Taylor Fritz je bil trd nasprotnik, dobil je prvi niz in se boril za vsako točko v drugem, šele v tretjem je nato nekoliko popustil, tako da je favorizirani Španec le prišel do zmage.
Španec je bil na robu poraza, saj je Američan pokazal zelo dobro predstavo. V prvem nizu sta bila vseskozi skupaj, po enkrat odvzela servis nasprotniku in prišla do podaljšane igre, ki jo je nato dobil Fritz.
V drugem nizu je bil potek podoben, verjetno odločilno točko pa je Španec dobil za vodstvo s 3:2, potem ko sta za to igro porabila kar 14 minut. Sledilo je zmagovanje na lasten servis do 6:5, potem pa je z "breakom" Alcaraz le prišel do zmage in izenačenja v nizih.
Tretji nato ni bil več tako razburljiv, Fritz je po izgubljeni igri na svoj servis zaostal z 2:4 ter po skupno 2:48 ure dolgem obračunu moral priznati premoč prvemu igralcu svetovne lestvice.
Šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam si lahko že zvečer dokončno zagotovi napredovanje v polfinale, če bo Alex de Minaur premagal Lorenza Musettija.
"Vesel sem, a tudi zelo utrujen. Bil je naporen dvoboj na zelo visoki ravni. Taylor je igral izjemno, bili so trenutki, ko sem pomislil, da ne bom zmagal. A sem čakal na svoje priložnosti in jih izkoristil," je za prireditelje dvoboj ocenil zmagovalec.
* Torino, zaključni turnir ATP (13,4 milijona evrov):
- skupina Jimmy Connors:
Carlos Alcaraz (Špa/1) - Taylor Fritz (ZDA/6) 6:7 (2), 7:5, 6:3;
20.30 Alex de Minaur (Avs/7) - Lorenzo Musetti (Ita/9)
