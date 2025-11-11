Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Alcaraz po trdem boju premagal Fritza

Torino, 11. 11. 2025 17.40 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA
Komentarji
0

Prvi igralec sveta Španec Carlos Alcaraz je v prvem dvoboju današnjega sporeda zaključnega teniškega turnirja ATP v Torinu v skupini Jimmyja Connorsa premagal Američana Taylorja Fritza s 6:7 (2), 7:5, 6:3. Zvečer bo še dvoboj med Avstralcem Alexom de Minaurom in domačinom Lorenzom Musettijem.

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz FOTO: Profimedia

Carlos Alcaraz je v Torinu prišel do druge zmage in z izkupičkom 2:0 vodi v skupini Jimmyja Connorsa, a pot do današnjega uspeha ni bila lahka. Taylor Fritz je bil trd nasprotnik, dobil je prvi niz in se boril za vsako točko v drugem, šele v tretjem je nato nekoliko popustil, tako da je favorizirani Španec le prišel do zmage.

Španec je bil na robu poraza, saj je Američan pokazal zelo dobro predstavo. V prvem nizu sta bila vseskozi skupaj, po enkrat odvzela servis nasprotniku in prišla do podaljšane igre, ki jo je nato dobil Fritz.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V drugem nizu je bil potek podoben, verjetno odločilno točko pa je Španec dobil za vodstvo s 3:2, potem ko sta za to igro porabila kar 14 minut. Sledilo je zmagovanje na lasten servis do 6:5, potem pa je z "breakom" Alcaraz le prišel do zmage in izenačenja v nizih.

Tretji nato ni bil več tako razburljiv, Fritz je po izgubljeni igri na svoj servis zaostal z 2:4 ter po skupno 2:48 ure dolgem obračunu moral priznati premoč prvemu igralcu svetovne lestvice.

Preberi še Sinner brez težav do prve zmage, uspešen tudi Fritz

Šestkratni zmagovalec turnirjev za grand slam si lahko že zvečer dokončno zagotovi napredovanje v polfinale, če bo Alex de Minaur premagal Lorenza Musettija.

"Vesel sem, a tudi zelo utrujen. Bil je naporen dvoboj na zelo visoki ravni. Taylor je igral izjemno, bili so trenutki, ko sem pomislil, da ne bom zmagal. A sem čakal na svoje priložnosti in jih izkoristil," je za prireditelje dvoboj ocenil zmagovalec.

* Torino, zaključni turnir ATP (13,4 milijona evrov):

- skupina Jimmy Connors:

Carlos Alcaraz (Špa/1) - Taylor Fritz (ZDA/6) 6:7 (2), 7:5, 6:3;

20.30 Alex de Minaur (Avs/7) - Lorenzo Musetti (Ita/9)

tenis zaključni turnir fritz alcaraz
Naslednji članek

Oranžni zmaji se zavedajo težavnosti naloge, a ostajajo optimisti

  • bf_24ur-01
  • bf_24ur-02
  • bf_24ur-03
  • bf_24ur-04_extra
  • bf_24ur-05
  • bf_24ur-06
  • bf_24ur-07
  • bf_24ur-08
  • bf_24ur-09
  • bf_24ur-10
  • bf_24ur-11
  • bf_24ur-12
  • bf_24ur-13
  • bf_24ur-14
  • bf_24ur-15
  • bf_24ur-16
  • bf_24ur-17
  • bf_24ur-18
  • bf_24ur-19
  • bf_24ur-20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330