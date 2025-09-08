Alcaraz po zmagi sporočil Sinnerju: Videvam te pogostje kot svojo družino

Carlos Alcaraz pri komaj 22 letih živi svoje sanje. Za španskim teniškim igralcem je odličen turnir. V New Yorku je še drugič po letu 2022 osvojil odprto prvenstvo ZDA. Zdaj ima že šest naslovov na turnirjih za veliki slam. Po zmagoslavju v Roland Garrosu je uresničil drugi cilj sezone. "Uresničil sem sanje," je bil vzhičen Španec.

"Občutek je odličen. Resnično sem trdo delal, da sem lahko dvignil ta pokal. To je moj drugi tukaj, gre za uresničitev sanj," izjavo Carlosa Alcaraza po zmagi navaja francoska tiskovna agencija AFP. Alcaraz je s šesto veliko lovoriko od Jannika Sinnerja znova prevzel prvo mesto na svetovni lestvici, na katerega se je vrnil prvič po septembru 2023, potem ko je prekinil Italijanov niz 27 zmag na turnirjih za grand slam na trdi podlagi. "Eden mojih prvih ciljev je bil ponovno zasesti prvo mesto na lestvici," je dejal Alcaraz, ki je Sinnerja premagal tudi v junijskem epskem finalu OP Francije. Alcaraz je zdaj zmagal na sedmih od zadnjih osmih medsebojnih dvobojev in ima proti Sinnerju skupni izkupiček v zmagah 10:5. "Potrudil sem se po svojih najboljših močeh. Nisem mogel storiti več," pa je dejal Sinner. "Imel sem občutek, da je Carlos vse počel nekoliko bolje. Dvignil je svojo raven igre, ko je bilo treba. Igral je bolje od mene."

Carlos Alcaraz je brez večjih težav odpravil največjega rivala zadnjega obdobja, Italijana Jannika Sinnerja. FOTO: AP icon-expand

Alcaraz in Sinner sta si razdelila zadnjih osem turnirjev za grand slam, osvojila sta po štiri in s tem utrdila svojo premoč v moškem tenisu. Srbskemu asu Novaku Đokoviću, ki še vztraja v karavani od nekdaj velike trojice, mlada asa nikakor ne pustita, da bi prišel do 25. turnirja za veliki slam. Čeprav ima Sinner v zadnjih dveh sezonah proti drugim igralcem na turneji razmerje zmag in porazov 109:4, je Alcaraz znal unovčiti svojo prednost ter kaznovati vsako tekmečevo napako. "Od mene bo odvisno, ali želim kaj spremeniti ali ne," je dejal Sinner. "To moram storiti, postati boljši teniški igralec." Sinnerjev poraz v Flushing Meadowsu podaljšuje najdaljšo sušo brez uspešne obrambe naslova v moški konkurenci na katerem koli grand slamu v eri odprtega prvenstva. Nihče ni obdržal krone US opna, odkar je Roger Federer med letoma 2004 in 2008 osvojil pet zaporednih naslovov.

Pričakovanje tretjega zaporednega finala grand slama med dvema najboljšima igralcema je z navzočnostjo ameriškega predsednika Donalda Trumpa dobilo še večjo razsežnost. To je bil zadnji v nizu obiskov večjih športnih dogodkov za ameriškega voditelja po njegovem obisku super bowla, februarskega finala lige ameriškega nogometa NFL in junijskega finala klubskega svetovnega prvenstva v nogometu. Trump se je pojavil pred predvajanjem himne in mahal množici, ki ga je pozdravila z mešanico vzklikov in žvižgov. Kasneje med tekmo pa je bil deležen nekoliko bolj hladnega sprejema, ko so ga ponovno predvajali na velikih zaslonih stadiona. V nedeljo je bilo na tribunah videti cvet ikon šovbiznisa in športa, med njimi so si moški finale ogledali rock-zvezdnik Bruce Springsteen, modna ikona Tommy Hilfiger, igralec Michael Douglas in košarkarski superzvezdnik Stephen Curry.

