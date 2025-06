'Alcaraz je, kot bi gledal Pogačarja, ko pospeši na začetku zadnjega klanca'

Nicolas Mahut , ki je v paru s Pierrom-Huguesom Herbertom osvojil vse štiri turnirje za grand slam v dvojicah, je združil dva vrhunska športnika - Carlosa Alcaraza in Tadeja Pogačarja . Enega iz sveta tenisa, drugega iz sveta kolesarstva. Poudaril je brutalno eksplozivnost, vzdržljivost in mentalno moč, ki ju premoreta tako Alcaraz kot Pogačar.

Alcaraz v zadnjih mesecih kaže neverjetno formo. Po naslovih v Monte Carlu in Rimu je v Parizu ubranil naslov z epskim preobratom proti Janniku Sinnerju, kjer je rešil tri zaključne žoge in nato slavil v odločilnem tie-breaku petega niza. Po krajšem odmoru se je vrnil na travnato podlago in ubranil naslov v Queen'su, kjer je v finalu premagal Čeha Jirija Lehečko s 7:5, 6:7, 6:2. V odločilnem nizu, ko je bilo najtežje, je ponovno vklopil višjo prestavo in odpihnil tekmeca.