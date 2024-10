Alcaraz prekinil serijo zmag Sinnerja in dobil turnir v Pekingu

Španec Carlos Alcaraz je zmagovalec teniškega turnirja v Pekingu. V finalu, v katerem sta se merila prva dva nosilca, je letošnji zmagovalec Pariza in Wimbledona s 6:7 (6), 6:4 in 7:6 (3) premagal prvega igralca sveta, Italijana Jannika Sinnerja. Za Alcaraza je to četrta letošnja turnirska zmaga in 16. v karieri.