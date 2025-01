Alcaraz prek Draperja v četrtfinale, uspešen tudi Paul

Tega v četrtfinalu čaka bodisi srbski as Novak Đoković bodisi Čeh Jiri Lehečka . "Seveda si bom ogledal ta dvoboj, le ne vem še, kje. Moram se regenerirati in odpočiti. Proti tej osebi, imenovani Novak Đoković, sem že nekajkrat igral in zagotovo bo dvoboj z Lehečko zelo zanimiv tako zame kot za občinstvo na osrednjem igrišču," je še malce v šali dejal tretji nosilec turnirja.

Zmagovalcu OP ZDA 2022, Wimbledona 2023 in 2024 ter Rolanda Garrosa 2024 se je med najboljšimi osmimi pridružil tudi Tommy Paul. Američan se je spopadel z Alejandrom Davidovichem Fokino in izgubil le tri igre ob zmagi s 6:1, 6:1, 6:1. Dvoboj je trajal le uro in 20 minut. Torej precej manj kot ob zadnjih dveh Špančevih obračunih v Melbournu, ki ju je ta dobil po petih nizih in ob tem potrošil preveč moči za dostojen odpor Američanu.

Paul se je tretjič v karieri na turnirjih za grand slam in drugič v Melbournu uvrstil v četrtfinale, leta 2023 ga je v deželi tam spodaj v polfinalu po treh nizih ugnal kasnejši zmagovalec Đoković. Tokrat se bo za polfinale 27-letni Američan pomeril bodisi z drugim nosilcem Nemcem Alexandrom Zverevom bodisi s Francozom Ugom Humbertom, ki je 14. nosilec turnirja v Melbournu.