Alcaraz premagal Sinnerja in pokvaril italijansko zabavo

Carlos Alcaraz je v finalu slavil 7:6 in 6:1. Za 22-letnega Španca, ki bo naslednji teden začel obrambo naslova v pariškem Roland Garrosu, je bil to prvi finale v večnem mestu in osmi v karieri. Izgubil je le enega; leta 2023 ga je v Cincinnatiju premagal Novak Đoković. Hkrati je to njegov drugi naslov masters 1000 v 2025 po Monte Carlu in jubilejni 20. osvojeni turnir ATP.

Tudi leto starejši Jannik Sinner, za katerega je bil to prvi turnir po trimesečnem dopinškem suspenzu, je prvič igral v finalu Rima. Ostaja pri petih naslovih masters 1000, hkrati pa je podaljšal niz porazov proti španskemu tekmecu na štiri dvoboje. Lani, ko je dobil 78 od 84 partij, je proti Alcarazu izgubil vse tri dvoboje. Obenem je prekinil niz 26 zmag; zadnji poraz je doživel prav proti Alcarazu lani v Pekingu.