Alcaraz (pričakovani) finalist, Musetti v četrtem nizu predal dvoboj

Carlos Alcaraz se je po dveh urah in 28 minutah uvrstil v svoj drugi zaporedni finale na Rolandu Garrosu. Lani je v finalu po petih nizih ugnal Nemca Alexandra Zvereva. Španec bo v petem finalu turnirjev velike četverice igral za peto lovoriko, saj doslej na zadnji stopnički grand slamov še ni izgubil. Najboljši je bil leta 2022 na OP ZDA, leta 2023 v Wimbledonu, lani pa je ob slavju na OP Francije dodal še lovoriko v Wimbledonu.

V finalu Pariza prvi nosilki Sabalenka in Gauff

Alcaraz je imel v prvih dveh urah ogromno dela z leto dni starejšim Lorenzom Musettijem. Italijan je v deseti igri prvega niza prišel do odločilnega odvzema servisa in povedel z 1:0 v nizih, v drugem pa je dvakrat izničil zaostanek "breaka" in izsilil podaljšano igro.