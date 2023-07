Alcaraz prvi nosilec, Đoković prvi favorit, Kaja Juvan edina Slovenka

V kvalifikacijah za glavni turnir so nastopile še tri Slovenke. Zidanškova je izpadla proti Juvanovi v drugem krogu, Polona Hercog je morala v prvem krogu priznati premoč Avstralki Jaimee Fourlis , medtem ko je Dalila Jakupović v prvem krogu izgubila proti Rusinji Eriki Andrejevi . Medtem ko v konkurencah dvojic slovenskih nastopov ne bo, bosta na mladinskem turnirju igrala Ela Nala Milić in Matic Križnik .

Letošnja izdaja največjega in najbolj prestižnega turnirja med veliko četverico bo že 136. v zgodovini. Nagradni sklad znaša nekaj več kot 52 milijonov evrov, zmagovalca v konkurenci posameznikov in posameznic pa bosta prejela 2,73 milijona evrov.

Štiriindvajseti naslov bi le še okrepil Srbove delnice. Pravega tekmeca za konkuriranje na najhitrejši podlagi pa tako rekoč nima, tudi prva ovira na poti do naslova, Argentinec Pedro Cachin, je bržčas prenizka. Sta pa v isti četrtini žreba Rus Rubljov in Avstralec Nick Kyrgios. Ta je lani igral v finalu in vzel niz Đokoviću na poti do njegove sedme lovorike.

Prvi nosilec turnirja bo sicer Španec Carlos Alcaraz, ki je po prvi travnati lovoriki v Queen'su znova prevzel prvo mesto na lestvici ATP. Izkušenj na travi nima veliko, a se hitro uči in spoznava del teniške igre, ki je vsem največjim od samega začetka povzročal veliko sivih las. V prvem krogu se bo Španec pomeril s Francozom Jeremyjem Chardyjem.

Med ostalimi izpostavljenimi igralci so predvsem Rus Danil Medvedjev, Norvežan Casper Ruud, Grk Stefanos Cicipas in Američan Taylor Fritz. V širšem krogu favoritov so še Rubljov, Danec Holger Rune, Italijan Jannik Sinner in še nekateri drugi.