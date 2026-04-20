Alcaraz, Sabalenka in Yamal slavili v Madridu

Letošnji nagrajenci so nasledili švedskega atleta Armanda Duplantisa , ameriško telovadko Simone Biles in nogometaše madridskega Reala, ki so prestižna priznanja prejeli lani. Tudi lani je bil, tako kot letos, v ožjem izboru oziroma med nominiranci v moški konkurenci slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar , a nagrade ni dobil. Pred njim je bila kot prva Slovenka med nominiranci za prestižno priznanje smučarka Tina Maze v letih 2014 in 2015. Nagrade so tretjič podeljevali v Madridu.

Poleg treh glavnih nagrad večera, za oba dobitnika posamičnih laureusov sta to prvi takšni priznanji v karieri, so podelili še številne druge. Golfist Rory McIlroy je tako dobil priznanje za vrnitev leta, nekdanji nemški nogometaš Toni Kroos pa priznanje laureus za navdihujočo športno osebnost. Brazilec Gabriel Araujo je dobitnik laureusa za športnike invalide, britanski dirkač formule 1 Lando Norris pa za preboj leta. Med ekstremnimi športniki je nagrada pripadla Američanki Chloe Kim, kar je njena tretja nagrada po letih 2019 in 2020. Mlada športna osebnost leta je Barcelonin zvezdnik Lamine Yamal, nagrado za športno organizacijo je dobila fundacija Futbol Mas iz Čila, nekdanja romunska telovadka Nadia Comaneci pa nagrado za življenjsko delo.

Carlos Alcaraz je lani zmagal na odprtih teniških prvenstvih ZDA in Francije, izgubil finale v Wimbledonu in leto končal kot številka 1 svetovnega tenisa. Kot četrti dobitnik nagrade iz teniškega sveta se je pridružil Rogerju Federerju in Novaku Đokoviću, ki sta bila nagrajena po petkrat, ter Rafaelu Nadalu, dvakratnemu zmagovalcu. "Nagrada ima še večji pomen, ker jo podeljujejo tisti, ki res razumejo šport. Te noči ne bom nikoli pozabil, za vedno bo ostala v mojem srcu," je po prejemu nagrade dejal Alcaraz.