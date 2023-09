Alcaraz, Sabalenka, Jabeur in Sinner brez težav v 3. krog OP ZDA

Prvi teniški igralec sveta Španec Carlos Alcaraz, drugopostavljena Belorusinja Arina Sabalenka, Tunizijka Ons Jabeur, šesti nosilec Italijan Jannick Sinner in deveta nosilka s Češke Marketa Vondroušova so nosilci, ki so se uvrstili v tretji krog odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, zadnjega turnirja za veliki slam v sezoni.

Carlos Alcaraz, tudi branilec naslova, je izločil Južnoafričana Lloyda Harrisa s 6:3, 6:1 in 7:6 (4) in je le še dve zmagi oddaljen od možnega četrtfinala proti Jannicku Sinnerju, ki je s 6:4, 6:2, 6:4 ugnal rojaka Lorenza Sonega. To bi bila ponovitev lanskega četrtfinala, ki se je končal deset minut pred tretjo uro zjutraj po lokalnem času za najdaljši dvoboj v zgodovini US Opna. "Mislim, da sem danes odigral izvrstno od prve žogice do zadnje, To, da sem slavil v treh nizih se mi zdi zelo pomembno v uvodnih krogih, da ostane več moči za zaključek turnirja," francoska tiskovna agencija AFP prenaša izjavo Alcaraza. Ta bi lahko postal prvi teniški igralec po letu 2008 in Švicarju Rogerju Federerju, ki bi ubranil naslov na zadnjem grand slamu sezone. Sinner z rojakom Lorenzom Sonegom ni imel veliko dela. Bržkone bo težje v nadaljevanju, kjer ga čaka švicarski veteran Stan Wawrinka.

icon-expand Carlos Alcaraz FOTO: AP

Arina Sabalenka je s 6:3 in 6:2 premagala Britanko Jodie Burrage, najboljša afriška teniška igralka Ons Jabeur, peta igralka sveta in lanska finalistka, Čehinjo Lindo Noskovo 7:6 (7), 4:6 in 6:3, deveta nosilka Marketa Vondroušova, julija je kot prva nepostavljena igralka v zgodovini osvojila Wimbledon, pa po vsega uri in 20 minutah predstavnico Italije Martino Trevisan s 6:2 in 6:2. Sabalenka, tudi zmagovalka odprtega prvenstva Avstralije letos, se bo v 3. krogu pomerila s Francozinjo Claro Burel, ki je nekoliko presenetljivo izločila polfinalistko US Opna iz leta 2016 Čehinjo Karolino Pliškovo. Z zmago v New Yorku bi se Sabalenka povzpela tudi na prvo mesto lestvice WTA, kjer je trenutno Poljakinja Iga Swiatek, ki jo že drevi čaka dvoboj z edino Slovenko na glavnem turnirju Kajo Juvan. "O tem končnem uspehu zdaj ne razmišljam, čeprav mi to pomeni veliko. To so moje sanje in skušala bom storiti vse, da jih tudi uresničim," je Belorusinja povedala po tekmi.

icon-expand Arina Sabalenka FOTO: AP

Napredoval je tudi olimpijski prvak Alexander Zverev, ki je v nemškem dvoboju premagal rojaka Daniela Altmaierja v štirih nizih s 7:6 (7:1), 3:6, 6:4 in 6:3. Dvoboj je trajal kar tri ure in 43 minut. Zdaj ga čaka deveti nosilec Bolgar Gregor Dmitrov, ki je gladko s 6:3, 6:4 in 6:1 ugnal Škota Andyja Murrayja, prvaka OP ZDA leta 2012. Od tenisa na najvišji ravni pa se je poslovil John Isner, dolga leta najvišje uvrščeni igralec na lestvici ATP iz ZDA. Po petih nizih ga je izločil v Savdski Arabiji rojeni Američan Michael Mmoh. Dva metra in osem centimetrov visoki Isner, nekdaj osmi teniški igralec sveta, turnirje ATP po 16 posamičnih naslovih dokončno zapušča kot igralec z največ neubranljivimi servisi, zbral je namreč 14.470 asov.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke