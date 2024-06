Alcaraz se je prvič zavihtel na prestol Roland Garrosa

Zverev je drugič v karieri igral v finalu grand slama in drugič izgubil. Leta 2020 ga je v New Yorku po petih nizih in prav tako preobratu ugnal Avstrijec Dominic Thiem .

21-letni Carlos Alcaraz je pred tem slavil na OP ZDA leta 2022 in v Wimbledonu lansko leto. V Parizu je prvič nastopil v zaključnem dejanju, kjer se je dokopal do zmage proti Alexandru Zverevu . Tako je postal sploh prvi tenisač v odprti eri, ki je prve tri naslove za grand slam osvojil na treh različnih podlagah.

Alcaraz je za razliko od polfinalnega spopada proti Italijanu Janniku Sinnerju bolje začel in v drugi polovici prvega niza zasenčil visokoraslega Nemca. Zverev pa je v drugem nizu vrnil udarec in po zaostanku z 1:2 dobil vseh pet naslednjih iger za izenačenje na 1:1.

V tretjem delu igre se je zdelo, da ima 21-letni Španec vse pod nadzorom. Vodil je s 5:2 in serviral za niz pri 5:3. Toda Nemec se je vrnil in vse bolj pritiskal na Španca. To mu je prineslo nov "break" in igro kasneje vodstvo z 2:1 v nizih.