Alcaraz se je razšel s svojim 'teniškim očetom' in trenerjem Ferrerom

"Zelo težko mi je napisati to objavo. Po več kot sedmih letih skupaj sva se z Juankijem odločila, da končava najino skupno zgodovino kot trener in igralec. Hvala, ker si otroške sanje spremenil v resničnost," je Carlos Alcaraz zapisal na svojih računih družbenih medijev, v objavi pa je priložil fotografije, na katerih objema Ferrera, prav tako nekdanjo številko 1 svetovnega tenisa.