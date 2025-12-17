Naslovnica
Alcaraz se je razšel s svojim 'teniškim očetom' in trenerjem Ferrerom

Madrid, 17. 12. 2025 13.54 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA
Juan Carlos Ferrero in Carlos Alcaraz

Španski teniški igralec Carlos Alcaraz, prvi na svetovni računalniški kakovostni lestvici, je danes sporočil, da se po sedmih letih sodelovanja na predvečer sezone 2026 ločuje od svojega dolgoletnega trenerja Juana Carlosa Ferrera.

"Zelo težko mi je napisati to objavo. Po več kot sedmih letih skupaj sva se z Juankijem odločila, da končava najino skupno zgodovino kot trener in igralec. Hvala, ker si otroške sanje spremenil v resničnost," je Carlos Alcaraz zapisal na svojih računih družbenih medijev, v objavi pa je priložil fotografije, na katerih objema Ferrera, prav tako nekdanjo številko 1 svetovnega tenisa.

Juan Carlos Ferrero in Carlos Alcaraz
Juan Carlos Ferrero in Carlos Alcaraz
FOTO: AP

Alcaraz, ki je v svoji karieri osvojil 24 turnirjev, od tega šest največjih, je dopisal, da sta odločitev sprejela sporazumno.

carlos alcaraz Juana Carlos Ferrero

