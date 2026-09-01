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Alcaraz: Za menoj je pet res težkih mesecev

New York, 01. 09. 2026 07.19 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Carlos Alcaraz

Branilec naslova na teniškem odprtem prvenstvu ZDA Carlos Alcaraz je ob vrnitvi po štirimesečni odsotnosti zaradi poškodbe blestel v uvodnem krogu in zmagal v treh nizih. Španec je uspešno prestal prvi preizkus in premagal Rusa Romana Safijulina s trikrat po 6:4. V drugi krog se je zanesljivo uvrstila tudi branilka naslova Arina Sabalenka.

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz
FOTO: AP

"Za menoj je pet res težkih mesecev," je dejal Carlos Alcaraz po zmagi: "Stopiti na igrišče Arthur Ashe in znova tekmovati ... Za vrnitev si ne bi mogel izbrati boljšega turnirja. To je zame res poseben kraj."

"Poskušal sem le čim bolj uživati. Pogrešal sem občinstvo, energijo in tekmovanje. Pogrešal sem vse," je dodal španski zvezdnik, ki je bil pred poškodbo številka 1 na svetu.

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Alcaraz si prizadeva sezono zaokrožiti z naslovom, potem ko je januarja z zmago na odprtem prvenstvu Avstralije postal najmlajši igralec, ki je osvojil vse štiri turnirje za veliki slam v karieri. Čeprav tokratna predstava morda ni bila njegova najboljša, je sedemkratni zmagovalec turnirjev velike četverice z vse večjo samozavestjo sprožal silovite udarce s forhendom in prikazal svojo značilno prefinjenost pri igri ob mreži.

"Mislim, da bo moja raven tenisa zagotovo višja," je dejal Alcaraz in dodal, da je najbolj ponosen na to, da mu je uspelo premagati lastne dvome o svoji telesni pripravljenosti. Alcaraz se je v drugi krog prebil gladko, in sicer manj kot 24 ur zatem, ko je oslabljeni Novak Đoković doživel svoj najzgodnejši izpad na turnirjih za grand slam v zadnjih 20 letih.

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Na turnirju manjka prvi igralec sveta Jannik Sinner zaradi težav s kolenom, Đokovićev izpad pa je odstranil še eno morebitno oviro za Alcaraza, ki bi se s srbskim zvezdnikom sicer lahko pomeril v polfinalu. Beloruska zvezdnica Arina Sabalenka se spopada s skrb zbujajočim padcem forme, o katerem pa tokrat ni bilo ne duha ne sluha, saj je s 6:2 in 6:4 premagala Camilo Osorio.

Čeprav je naredila 23 neizsiljenih napak, je to nadoknadila z 32 neubranljivimi udarci in napovedala lov na tretji zaporedni naslov v New Yorku. "Mislim, da sem igrala odlično. Je težka nasprotnica, za vsako točko se moraš pošteno potruditi, zato sem vesela, da mi je uspelo tekmo dobiti v dveh nizih," je dejala po dvoboju Sabalenka, ki se ni uvrstila v finale, vse odkar je marca dobila turnirja v Indian Wellsu in Miamiju.

Iga Swiatek
Iga Swiatek
FOTO: AP

Tudi Poljakinja Iga Swiatek, šestkratna zmagovalka turnirjev za grand slam med posameznicami, se je z zmago v dveh nizih proti Kitajki Wang Xiyu zanesljivo uvrstila v drugi krog. Osma nosilka, ki je na poti do svojega edinega naslova na OP ZDA leta 2022 premagala prav Sabalenko, je bila od kitajske tekmice boljša s 6:2, 6:3.

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"To je bil uspešen delovni dan," je po tekmi dejala Swiatek in dodala: "Že od začetka sem se počutila precej dobro, imela sem energijo in pravo intenzivnost. Želim si, da bi tako tudi ostalo." Grk Stefanos Cicipas je na realna tla postavil Francoza Arthurja Filsa, ki je bil po svojem prvem naslovu na mastersu ATP v Cincinnatiju v odlični formi. Cicipas je slavil s 4:6, 7:6 (3), 6:1, 6:4 in prišel do prve zmage nad 22-letnim Filsom v njunih šestih medsebojnih dvobojih.

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"Nimam besed, ne vem, kaj naj rečem," je dejal Cicipas, nekdanji igralec iz elitne peterice, ki je zdrsnil na 53. mesto svetovne lestvice. "To je izjemen začetek turnirja." Prvi nosilec, Nemec Alexander Zverev bo nastope začel danes, napredoval pa je tudi Američan Ben Shelton, osmi nosilec, ki je po težavnem začetku premagal Nizozemca Tallona Griekspoorja.

V zadnjem dvoboju na stadionu Arthurja Asha je Naomi Osaka, ki ima v svoji zbirki štiri naslove za grand slam, med njimi dva z OP ZDA, premagala Anastasijo Zaharovo.

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