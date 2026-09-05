Alcaraz slekel majico in sprožil evforijo: 'Predstavljajte si, da bi bili spola zamenjana'

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Po koncu obračuna je Španec Carlos Alacaraz pred polnimi tribunami slekel majico, odziv občinstva pa je bil tako glasen in navdušen, da so posnetki hitro postali viralni na družbenih omrežjih. Gledalci so se odzvali z vriskanjem in smehom, številni pa so takoj segli po mobilnih telefonih ter začeli snemati priljubljenega teniškega zvezdnika. Kmalu so splet preplavili posnetki dogodka in številni duhoviti komentarji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

"Občinstvo je kričalo, kot da bi šlo za koncert, ne za teniški dvoboj," je zapisal eden od uporabnikov družbenih omrežij. "Sinner naj bo previden, konkurenca narašča tudi zunaj igrišča," se je pošalil drug komentator. "Prav zaradi takšnih stvari je tenis spet zabavno spremljati," so zapisali navijači.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči piškotke

Nekateri opozorili na dvojna merila

Ob številnih šaljivih odzivih so se pojavili tudi kritični komentarji. Nekateri uporabniki družbenih omrežij so opozorili, da bi bila javna reakcija verjetno povsem drugačna, če bi šlo za športnico.

Carlos Alcaraz FOTO: AP

"Te ženske so naravnost grozljive. Predstavljajte si, da bi moški tako gledali igralko," je zapisal eden od komentatorjev na platformi X. "Zdaj pa zamenjajte spola in poglejte, kakšen škandal bi nastal," je dodal drugi. "Predstavljajte si, da bi moški športnice snemali z enakšnimi reakcijami," so poudarjali nekateri uporabniki.

Alcaraz pogosto navdušuje tudi zunaj igrišča

To sicer ni prvič, da Alcaraz s svojim vedenjem zunaj igrišča pritegne skoraj toliko pozornosti kot z igro.

Španec je znan po sproščenem odnosu do navijačev, pogosto pa pozornost vzbujajo tudi njegove pričeske, izbira športne opreme in odzivi po zmagah.