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Alcaraz slekel majico in sprožil evforijo: 'Predstavljajte si, da bi bili spola zamenjana'

New York, 05. 09. 2026 10.31 pred 3 minutami 2 min branja 0

Avtor:
M.J.
Carlos Alcaraz

Carlos Alcaraz je v na odprtem prvenstvu ZDA v tenisu premagal Kitajca Yibinga Wuja in se uvrstil v osmino finala, a po dvoboju ni največ pozornosti požela njegova igra, temveč dogajanje po zadnji točki. Mnogi so prepričani, da mladi Španec namenoma izziva predstavnice ženskega spola. Ni se namreč zgodilo prvič, da se je na takšen način "razgalil" ...

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po koncu obračuna je Španec Carlos Alacaraz pred polnimi tribunami slekel majico, odziv občinstva pa je bil tako glasen in navdušen, da so posnetki hitro postali viralni na družbenih omrežjih.

Gledalci so se odzvali z vriskanjem in smehom, številni pa so takoj segli po mobilnih telefonih ter začeli snemati priljubljenega teniškega zvezdnika. Kmalu so splet preplavili posnetki dogodka in številni duhoviti komentarji.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Občinstvo je kričalo, kot da bi šlo za koncert, ne za teniški dvoboj," je zapisal eden od uporabnikov družbenih omrežij. "Sinner naj bo previden, konkurenca narašča tudi zunaj igrišča," se je pošalil drug komentator. "Prav zaradi takšnih stvari je tenis spet zabavno spremljati," so zapisali navijači.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nekateri opozorili na dvojna merila

Ob številnih šaljivih odzivih so se pojavili tudi kritični komentarji. Nekateri uporabniki družbenih omrežij so opozorili, da bi bila javna reakcija verjetno povsem drugačna, če bi šlo za športnico.

Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz
FOTO: AP

"Te ženske so naravnost grozljive. Predstavljajte si, da bi moški tako gledali igralko," je zapisal eden od komentatorjev na platformi X. "Zdaj pa zamenjajte spola in poglejte, kakšen škandal bi nastal," je dodal drugi. "Predstavljajte si, da bi moški športnice snemali z enakšnimi reakcijami," so poudarjali nekateri uporabniki.

Alcaraz pogosto navdušuje tudi zunaj igrišča

To sicer ni prvič, da Alcaraz s svojim vedenjem zunaj igrišča pritegne skoraj toliko pozornosti kot z igro. 

Španec je znan po sproščenem odnosu do navijačev, pogosto pa pozornost vzbujajo tudi njegove pričeske, izbira športne opreme in odzivi po zmagah.

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Na stadionu Arthur Ashe redno komunicira z občinstvom in velja za enega najbolj priljubljenih igralcev med navijači.

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