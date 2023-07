Alcaraz suvereno čez prvo oviro, branilka naslova potrebovala tri nize

16 let mlajši Španec se bo v drugem krogu pomeril z zmagovalcem francoskega obračuna med Alexandrom Müllerjem in Arthurjem Rinderknechom. Kazahstanko, ki je bila boljša od Američanke Shelby Rogers s 4:6, 6:1 in 6:2, pa čaka Francozinja Alize Cornet ali Japonka Nao Hibino.

V Wimbledonu dvoboji zaradi dežja potekajo le na osrednjem igrišču in igrišču številka ena, ki imata streho. Ostale partije so bile prekinjene nekaj po 13. uri po slovenskem času.